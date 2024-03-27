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У Запоріжжі і Херсоні чутно вибухи — що відомо

27 березня 2024 17:16
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Запоріжжі і Херсоні чутно вибухи — що відомо
Вибух у місті. Ілюстративне фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Запоріжжі було чутно вибух. Також повідомляється про вибухи в Херсоні. Наразі їх причини і наслідки з'ясовуються.

Про це повідомляють Telegram-канали у середу, 27 березня.

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Повідомлення про вибухи у Запоріжжі і Херсоні. Фото: скриншот

Вибухи в Запоріжжі і Херсоні

У Запоріжжі та Херсоні було чутно вибухи. Наразі ситуація невідома. Про наслідки цих вибухів, як і про їх причини, буде повідомлено пізніше.

Раніше повітряні сили України попереджали про активність ворожої авіації і пов'язаний з цим ризик ракетного удару з боку росіян.

тривога
Попередження про активність ворожої авіації. Фото: скриншот

Наразі повіятряна тривога зберігається у семи областях. Військові закликають цивільних мешканців перебувати в укриттях.

Нагадаємо, що ввечері 25 березня ворог вчергове атакував Одесу балістичними ракетами. Руйнувань зазнав Палац спорту та житлові будинки у Приморському районі міста. У будівлях повилітали вікна та двері, а люди були вимушені ночувати у паркінгу.  

Також ми писали про те, у ніч проти 24 березня ворожа армія атакувала Миколаївську область із застосуванням  різного типу озброєння. На щастя, жертв серед населення немає.

Херсон
вибух
Запоріжжя
Україна
окупанти
ракетний удар

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