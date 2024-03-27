У Запоріжжі і Херсоні чутно вибухи — що відомо
У Запоріжжі було чутно вибух. Також повідомляється про вибухи в Херсоні. Наразі їх причини і наслідки з'ясовуються.
Про це повідомляють Telegram-канали у середу, 27 березня.
Вибухи в Запоріжжі і Херсоні
У Запоріжжі та Херсоні було чутно вибухи. Наразі ситуація невідома. Про наслідки цих вибухів, як і про їх причини, буде повідомлено пізніше.
Раніше повітряні сили України попереджали про активність ворожої авіації і пов'язаний з цим ризик ракетного удару з боку росіян.
Наразі повіятряна тривога зберігається у семи областях. Військові закликають цивільних мешканців перебувати в укриттях.
Нагадаємо, що ввечері 25 березня ворог вчергове атакував Одесу балістичними ракетами. Руйнувань зазнав Палац спорту та житлові будинки у Приморському районі міста. У будівлях повилітали вікна та двері, а люди були вимушені ночувати у паркінгу.
Також ми писали про те, у ніч проти 24 березня ворожа армія атакувала Миколаївську область із застосуванням різного типу озброєння. На щастя, жертв серед населення немає.
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