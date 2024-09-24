Что известно о последствиях обстрела Запорожья вечером 23 сентября

Последствия обстрела Запорожья. Фото: ГУНП в Запорожской области

В Запорожье увеличилось количество травмированных в результате удара, который россияне нанесли по городу поздно вечером 24 сентября. Среди раненых двое детей.

Об этом сообщили в ГУНП в Запорожской области.

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Воздушная тревога в Запорожской области вечером 23 сентября длилась более двух часов: с 21:11 до 23:33. За это время граждан предупреждали об угрозе ударов баллистическими ракетами, активности вражеской тактической авиации и угрозе применения КАБов.

Взрывы в городе были слышны в 21:14, 22:46 и 22:52.

В 23:46 начальник Запорожской ОВ Иван Федоров сообщил, что враг попал по объекту критической инфраструктуры. На месте удара вспыхнул пожар, который оперативно потушили. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Скриншот сообщения Ивана Федорова

Также россияне ударили по жилой застройке. По информации полиции, один человек погиб, а еще четверо получили ранения. Двое из травмированных — дети.

Ранее в Запорожской ОВА сообщали об одном погибшем и двух раненых в результате обстрела Запорожья поздно вечером 23 сентября. Также Иван Федоров отмечал, что в результате атаки произошел пожар на объекте критической инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 23 сентября россияне тоже обстреляли Запорожье. Оккупанты семь раз ударили по городу КАБами. В результате этого обстрела получили ранения 22 человека. Среди травмированных двое детей.