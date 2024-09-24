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У Запоріжжі зросла кількість поранених — серед постраждалих двоє дітей

24 вересня 2024 03:15
Чекарьова Марія - редактор
Що відомо про наслідки обстрілу Запоріжжя ввечері 23 вересня
Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: ГУНП в Запорізькій області
Чекарьова Марія - редактор

У Запоріжжі збільшилася кількість травмованих унаслідок удару, якого росіяни завдали по місту пізно ввечері 24 вересня. Серед поранених двоє дітей.

Про це повідомили в ГУНП в Запорізькій області.

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Що відомо про наслідки обстрілу Запоріжжя ввечері 23 вересня

Повітряна тривога в Запорізькій області ввечері 23 вересня тривала понад дві години: з 21:11 до 23:33. Упродовж цього часу громадян попереджали про загрозу ударів балістичними ракетами, активність ворожої тактичної авіації та загрозу застосування КАБів.

Вибухи в місті було чутно о 21:14, 22:46 та 22:52.

О 23:46 начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що ворог поцілив по об'єкту критичної інфраструктури. На місці удару зайнялася пожежа, яку оперативно погасили. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Наслідки удару по Запоріжжю ввечері 23 вересня
Скриншот повідомлення Івана Федорова

Також росіяни вдарили по житловій забудові. За інформацією поліції, одна людина загинула, а ще четверо зазнали пораненень. Двоє із травмованих — діти.

Раніше у Запорізькій ОВА повідомляли про одного загиблого та двох поранених унаслідок обстрілу Запоріжжя пізно ввечері 23 вересня. Також Іван Федоров зазначав, що внаслідок атаки була пожежа на об'єкті критичної інфраструктури.

Нагадаємо, у ніч проти 23 вересня росіяни також обстріляли Запоріжжя. Окупанти сім разів ударили по місту КАБами. Унаслідок цього обстрілу зазнали поранень 22 людини. Серед травмованих є двоє дітей.

Запоріжжя Запорізька область обстріли Іван Федоров війна в Україні

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