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В Запорожской области оккупанты создают фейковые журналистские организации

5 мая 2023 03:26
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Запорожской области оккупанты создают фейковые журналистские организации
Фейковые журналистские организации на ТОТ. Фото: соцсети
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На временно захваченных районах Запорожской области кафиры создали ячейку "Союза журналистов РФ". Она нужна врагу для координации пропагандистов и создания иллюзии, что на ТОТ существуют местные медиа.

Об этом сообщает Центр информационного сопротивления.

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Сообщается, что запорожскую ячейку возглавил Сергей Корабельников из Омска.

Сеть "новых медиа"

С начала оккупации враг создал на ТОТ сеть "новых медиа", которые координируются россиянами и большинство персонала также гастролеры.

Лицами медиа стали набранные с улицы без опыта работы коллаборанты.

Координирует пропагандистов на ТОТ россиянин Александр Малькевич — приближенное лицо к Евгению Пригожину.

Именно ему подконтрольны так называемые телеканалы "Таврия", "Мариуполь 24" и "За медиа".

Отметим, российское издание "Медуза" сообщило, что Кремль раздал пропагандистским СМИ методички, как правильно рассказывать о предстоящем контрнаступлении ВСУ. Аналитики Института изучения войны объяснили, почему российская власть прибегла к такому шагу.

Напомним, журналисты получили доступ от анонимного источника к переписке эксдиректора "Роскосмоса" и пропагандиста Дмитрия Рогозина. Они также узнали, что он пытался получить новую должность после увольнения, попытки взять под политический контроль оккупированные части Донецкой и Луганской областей и госзаказ на производство военной техники.

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