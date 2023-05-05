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У Запорізькій області окупанти створюють фейкові журналістські організації

5 травня 2023 03:26
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Запорізькій області окупанти створюють фейкові журналістські організації
Фейкові журналістські організації на ТОТ. Фото: соцмережі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На тимчасово захоплених районах Запорізької області окупанти створили осередок "Союзу журналістів РФ". Він потрібен ворогу задля координації пропагандистів й створення ілюзії, що на ТОТ існують місцеві медіа.

Про це повідомляє Центр інформаційного спротиву

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Мережа "нових медіа"

З початку окупації ворог створив на ТОТ мережу "нових медіа", які координуються росіянами й більшість персоналу також є гастролери.

Обличчями медіа стали набрані з вулиці без досвіду роботи колаборанти. 

Координує пропагандистів на ТОТ росіянин Олександр Малькєвіч — наближена особа до Євгена Пригожина.

Саме йому підконтрольні так звані телеканали "Таврія", "Маріуполь 24" й "За мєдіа". 

Зауважимо, російське видання "Медуза" повідомило, що Кремль роздав пропагандистським ЗМІ методички, як правильно розповідати про майбутній контрнаступ ЗСУ. Аналітики Інституту вивчення війни пояснили, чому російська влада вдалась до такого кроку.

Нагадаємо, журналісти отримали доступ від анонімного джерела до листування ексдиректора "Роскосмосу" та пропагандиста Дмитра Рогозіна. Вони також дізналися, що він намагався отримати нову посаду після звільнення, про його спроби взяти під політичний контроль окуповані частини Донецької та Луганської областей та держзамовлення на виробництво військової техніки.

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