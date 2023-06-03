Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В сбитых Shahed обнаружили запчасти из стран союзников Украины, — Данилов arrow

В сбитых Shahed обнаружили запчасти из стран союзников Украины, — Данилов

3 июня 2023 10:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В сбитых Shahed обнаружили запчасти из стран союзников Украины, — Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил о том, что в разобранных иранских дронах-самоубийцах Shahed были найдены компоненты, произведенные в странах, с которыми Украина поддерживает союзнические отношения. Согласно его заявлениям, предполагается, что эти запасные части могли быть приобретены до начала полномасштабного вторжения России.

Об этом Данилов сказал в эфире телемарафона.

Читайте также:

Запчасти стран-союзников Украины в сбитых дронах

"Несколько неприятно обнаружить в Shahed компоненты, которые не изготавливаются ни в Иране, ни в России", — поделился Данилов.

Это не первый случай, когда в иранских беспилотниках обнаруживаются запасные части из союзнических стран Украины, и данный вопрос уже проходит тщательное исследование. Секретарь СНБО предположил, что эти детали могли быть получены до активизации конфликта, учитывая, что большая часть БПЛА была изготовлена в период 2019-2021 гг.

"Все же, это не устраняет ряд вопросов и процедур, которые в данный момент находятся под строгим наблюдением и были представлены на совещании Ставки верховного главнокомандующего", — подчеркнул Данилов.

Напомним, что в две школы российского города Санкт-Петербург планируют закупить беспилотников для обучения детей. На это планируют потратить два миллиона рублей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Ряд ОО, претендовавших на грант от Фонда, получили продуктовую помощь вне конкурса, — Столар

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас