В сбитых Shahed обнаружили запчасти из стран союзников Украины, — Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил о том, что в разобранных иранских дронах-самоубийцах Shahed были найдены компоненты, произведенные в странах, с которыми Украина поддерживает союзнические отношения. Согласно его заявлениям, предполагается, что эти запасные части могли быть приобретены до начала полномасштабного вторжения России.

Об этом Данилов сказал в эфире телемарафона.

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"Несколько неприятно обнаружить в Shahed компоненты, которые не изготавливаются ни в Иране, ни в России", — поделился Данилов.

Это не первый случай, когда в иранских беспилотниках обнаруживаются запасные части из союзнических стран Украины, и данный вопрос уже проходит тщательное исследование. Секретарь СНБО предположил, что эти детали могли быть получены до активизации конфликта, учитывая, что большая часть БПЛА была изготовлена в период 2019-2021 гг.

"Все же, это не устраняет ряд вопросов и процедур, которые в данный момент находятся под строгим наблюдением и были представлены на совещании Ставки верховного главнокомандующего", — подчеркнул Данилов.

Напомним, что в две школы российского города Санкт-Петербург планируют закупить беспилотников для обучения детей. На это планируют потратить два миллиона рублей.