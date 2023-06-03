У збитих Shahed виявили запчастини із країн союзників України, — Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: Reuters

Секретар Ради національної безпеки й оборони України (РНБО) Олексій Данілов повідомив про те, що у розібраних іранських дронах-самогубцях Shahed було знайдено компоненти, вироблені у країнах, з якими Україна підтримує союзницькі відносини. Згідно з його заявами, передбачається, що ці запасні частини могли бути придбані до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це Данілов сказав в ефірі телемарафону.

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"Дещо неприємно виявити в Shahed компоненти, які не виготовляються ні в Ірані, ні в Росії", — поділився Данілов.

Це не перший випадок, коли в іранських безпілотниках виявляються запасні частини із союзницьких країн України, і це питання вже проходить ретельне дослідження. Секретар РНБО припустив, що ці деталі могли бути отримані до активізації конфлікту з огляду на те, що більшість БпЛА було виготовлено в період 2019-2021 років.

"Все ж таки, це не усуває низку питань і процедур, які наразі знаходяться під суворим наглядом і були представлені на нараді Ставки верховного головнокомандувача", — підкреслив Данілов.

Нагадаємо, що у дві школи російського міста Санкт-Петербург планують закупити безпілотників для навчання дітей. На це планують витратити два мільйони рублів.