У Зеленского рассказали, с чем Президент возвращается из Нидерландов

Президент Украины Владимир Зеленский в Нидерландах Фото: Андрей Сибига/ Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский 4 мая прибыл с визитом в Нидерланды. Как результат рабочей поездки главы, государство Украины получит ПВО Patriot, бронемашины и другое оружие от Нидерландов.

Об этом сообщили глава государства в своем Telegram и заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига.

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"Здесь и сейчас мы видим, что такое помощь и такое защита жизни. Это самая почетная миссия — делать все, чтобы жизнь победила", — прокомментировал Зеленский предоставление оружия для Украины.

Он добавил, что оружие из этой базы, которое помогает нашим защитникам, будет беречь жизнь — нормальную, свободную, основанную на уважении жизни украинцев и всех европейцев.

Заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига рассказал немного больше деталей про оружие, которое получает Украина. По его словам, прямо из Нидерландов в Украину следует вся техника, которая будет доставлена украинским военным, завершившим необходимые тренировки.

"Это ПВО Patriot, бронемашины, артиллерия. То, что крайне необходимо нам для Победы", — отметил Сибига.

Оружие, которое получит Украина из Нидерландов. Фото: Андрей Сибига/ Facebook

Оружие, которое получит Украина из Нидерландов. Фото: Андрей Сибига/ Facebook

Оружие, которое получит Украина из Нидерландов. Фото: Андрей Сибига/ Facebook 1/3 _ 3

Напомним, 4 мая Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Нидерланды.

Также Зеленский выступил с речью "Нет мира без справедливости" в Гааге, а также посетил Международный уголовный суд в Гааге, расследующий преступления, совершенные на войне в Украине.

Кроме того, глава государства встретился с королем Нидерландов Виллемом-Александром. Зеленский поблагодарил нидерландского короля за поддержку и помощь.