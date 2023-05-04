У Зеленского рассказали, с чем Президент возвращается из Нидерландов
Президент Украины Владимир Зеленский 4 мая прибыл с визитом в Нидерланды. Как результат рабочей поездки главы, государство Украины получит ПВО Patriot, бронемашины и другое оружие от Нидерландов.
Об этом сообщили глава государства в своем Telegram и заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига.
Результаты поездки Зеленского в Нидерланды
"Здесь и сейчас мы видим, что такое помощь и такое защита жизни. Это самая почетная миссия — делать все, чтобы жизнь победила", — прокомментировал Зеленский предоставление оружия для Украины.
Он добавил, что оружие из этой базы, которое помогает нашим защитникам, будет беречь жизнь — нормальную, свободную, основанную на уважении жизни украинцев и всех европейцев.
Заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига рассказал немного больше деталей про оружие, которое получает Украина. По его словам, прямо из Нидерландов в Украину следует вся техника, которая будет доставлена украинским военным, завершившим необходимые тренировки.
"Это ПВО Patriot, бронемашины, артиллерия. То, что крайне необходимо нам для Победы", — отметил Сибига.
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Оружие, которое получит Украина из Нидерландов. Фото: Андрей Сибига/ Facebook
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Оружие, которое получит Украина из Нидерландов. Фото: Андрей Сибига/ Facebook
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Оружие, которое получит Украина из Нидерландов. Фото: Андрей Сибига/ Facebook
Напомним, 4 мая Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Нидерланды.
Также Зеленский выступил с речью "Нет мира без справедливости" в Гааге, а также посетил Международный уголовный суд в Гааге, расследующий преступления, совершенные на войне в Украине.
Кроме того, глава государства встретился с королем Нидерландов Виллемом-Александром. Зеленский поблагодарил нидерландского короля за поддержку и помощь.