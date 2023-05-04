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У Зеленського розповіли, з чим Президент повертається з Нідерландів

4 травня 2023 21:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Зеленського розповіли, з чим Президент повертається з Нідерландів
Президент України Володимир Зеленський у Нідерландах. Фото: Андрій Сибіга/ Facebook
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент України Володимир Зеленський 4 травня прибув з візитом до Нідерландів. Як результат робочої поїздки глави держава Україна отримає ППО Patriot, бронемашини та іншу зброю від Нідерландів.

Про це повідомили глава держави у своєму Telegram та заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга.

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"Тут і зараз ми бачимо, що таке допомога та що таке захист життя. Це найпочесніша місія — робити все, щоб життя перемогло", — прокоментував Зеленський надання зброї для України.

Він додав, що зброя із цієї бази, яка допомагає нашим захисникам, берегтиме життя — нормальне, вільне, ґрунтоване на повазі життя українців та всіх європейців.

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга розповів трохи більше деталей щодо зброї, яку отримує Україна. За його словами, прямо з Нідерландів в Україну прямує вся техніка, яка буде доставлена українським військовим, які завершили необхідні тренування.

"Це ППО Patriot, бронемашини, артилерія. Те, що вкрай необхідне нам для Перемоги", — зазначив Сибіга.

  • Зброя, яку отримає Україна від Нідерландів. Фото: Андрій Сибіга/ Facebook
  • Зброя, яку отримає Україна від Нідерландів. Фото: Андрій Сибіга/ Facebook
  • Зброя, яку отримає Україна від Нідерландів. Фото: Андрій Сибіга/ Facebook
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Нагадаємо, 4 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Нідерландів.

Також Зеленський виступив із промовою "Немає миру без справедливості" в Гаазі, а також відвідав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який розслідує злочини, скоєні на війні в Україні.

Окрім того, глава держави зустрівся з королем Нідерландів  Віллемом-Александром. Зеленський подякував нідерландському королю за підтримку і допомогу.

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