У ВСУ недостаток личного состава на фронте — командующий Объединенными силами шокировал цифрами

Юрий Содоль. Фото: Верховная Рада Украины

Одной из главных проблем украинской армии является нехватка бойцов. Российские войска по численности военных больше в 7-10 раз.

Об этом в четверг, 11 апреля, во время выступления в Верховной Раде перед голосованием за законопроект по мобилизации заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" генерал-лейтенант Юрий Содоль.

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По словам Содоля, в некоторых мотопехотных и мотострелковых отделениях осталось по два-четыре человека, тогда как должно быть не менее восьми-десяти. Поэтому отделение может оборонять 20 метров фронта вместо ста метров.

"Вместо одной бригады мы вынуждены ставить три. А эти две бригады могли бы быть в тыловой полосе, где личный состав мог отдохнуть, доукомплектоваться, получить оружие, пройти нормальную подготовку, чтобы заменить ту бригаду или создать ударную группировку. Поэтому я очень прошу, примите этот закон: он нам очень нужен. Мы держим оборону из последних сил", — сказал Содоль.

Напомним, в четверг, 11 апреля, в Верховной Раде был рассмотрен закон о мобилизации. Его приняли, учитывая 31 правку, в том числе из документа убрали норму о демобилизации. Закон вступит в силу через месяц после того, как его подпишет Президент Украины Владимир Зеленский.

Как отметил, в комментарии "Новини. Live" полковник ВСУ Петр Черник, оценить эффективность этого закона можно будет примерно через полгода после его вступления в силу.