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У ЗСУ нестача особового складу на фронті — командувач Об'єднаними силами шокував цифрами

11 квітня 2024 23:35
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
У ЗСУ нестача особового складу на фронті — командувач Об'єднаними силами шокував цифрами
Юрій Содоль. Фото: Верховна Рада України
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Однією з головних проблем української армії є нестача бійців. Російські війська за чисельністю військових більше у 7-10 разів.

Про це у четвер, 11 квітня, під час виступу у Верховній Раді перед голосуванням за законопроєкт щодо мобілізації заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" генерал-лейтенант Юрій Содоль.

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За словами Содоля, у деяких мотопіхотних і мотострілецьких відділеннях залишилося по двоє-четверо людей, тоді як мало би бути не менше восьми-десяти. Через це відділення може обороняти 20 метрів фронту замість ста метрів.

"Замість одної бригади ми змушені ставити три. А ці дві бригади могли б бути у тиловій смузі, де особовий склад міг перепочити, доукомплектуватися, отримати зброю, пройти нормальну підготовку, щоб замінити ту бригаду або створити ударне угруповання. Тому я дуже прошу, прийміть цей закон: він нам дуже потрібен. Ми тримаємо оборону з останніх сил", — сказав Содоль.

Нагадаємо, у четвер, 11 квітня, у Верховній Раді розглянули закон про мобілізацію. Його ухвалили, врахувавши 31 правку, зокрема з документа прибрали норму про демобілізацію. Закон набуде чинності через місяць, після того, як його підпише Президент України Володимир Зеленський.

Як зазначив, у коментарі "Новини. Live" полковник ЗСУ Петро Черник, оцінити ефективність цього закону можна буде приблизно через півроку після набуття ним чинності.

ЗСУ
армія
військовослужбовці
фронт

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