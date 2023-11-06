В ВСУ показали, как бойцы 30-й бригады разгромили российских штурмовиков

Уничтожена техника оккупантов. Фото: скриншот

Воины 30-й бригады профессионально разгромили россиян, пытавшихся идти в наступление под Соледаром. Всего за полчаса ВСУ испепелили все три единицы вражеской техники.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Оперативный ВСУ".

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Работа ВСУ под Соледаром

Как известно, оккупанты пошли на штурм вблизи Соледара на двух БМД с танком, однако военные 30-й отдельной механизированной бригады испортили захватчикам все планы.

"Под Соледаром так называемые "десантники" оккупантов пошли на штурм позиций 30-й ОМБр на двух БМД при поддержке танка. Но наглый налет быстро остановили противотанкисты "тридцатки", которые за полчаса сожгли ПТУРами все три единицы вражеской техники. На поле боя остались только тела оккупантов", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно ВСУ уничтожили колонну россиян, пытавшихся прорвать оборону возле Красногоровки.

Кроме того, аэроразведка ГПСУ уничтожила группу оккупантов, которая осуществляла инженерные работы под Бахмутом. В телеграмм-канале ГПСУ появились кадры успешной работы бойцов аэроразведки.