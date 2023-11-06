У ЗСУ показали, як бійці 30-ї бригади розгромили російських штурмовиків

Знищена техніка окупантів. Фото: скриншот

Воїни 30-ї бригади професійно розгромили росіян, які намагалися йти в наступ під Соледаром. Лише за пів години ЗСУ спопелили усі три одиниці ворожої техніки.

Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".

Читайте також:

Робота ЗСУ під Соледаром

Як відомо, окупанти пішли на штурм поблизу Соледару на двох БМД з танком, однак військові 30-ї окремої механізованої бригади зіпсували загарбникам усі плани.

"Під Соледаром так звані "десантники" окупантів пішли на штурм позицій 30-ї ОМБр на двох БМД за підтримки танка. Але нахабний наліт швидко зупинили протитанкісти "тридцятки", які за пів години спалили ПТУРами всі три одиниці ворожої техніки. На полі бою лишилися лише металобрухт і тіла окупантів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ знищили колону росіян, які намагалися прорвати оборону біля Красногорівки.

Окрім того, аеророзвідка ДПСУ знищила групу окупантів, яка здійснювала інженерні роботи під Бахмутом. У телеграм-каналі ДПСУ з'явилися кадри успішної роботи бійців аеророзвідки.