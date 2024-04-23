В ВСУ показали, как уничтожили вражеские дроны во время ночной атаки

Работа бойцов по ПВО. Фото: REUTERS/Ivan Antypenko

Российские захватчики в ночь на 23 апреля выпустила по Украине очередную волну ударных дронов и две баллистические ракеты. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 15 из 16 "шахедов".

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил и Военно-Морских Сил и показала видео делать бойцов ПВО.

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Отмечается, что оккупационные войска ночью на 23 апреля атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Белгородской области и 16 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из мыса Чауда (Крым) и Курской области.

"Отражали удар зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины, привлекались средства радиоэлектронной борьбы. Этой ночью защитниками неба сбито 15 "шахедов" в Николаевской, Одесской, Киевской и Черкасской областях", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения ПС

В то же время в Военно-морских силах добавили, что только в Николаевской области были уничтожены четыре вражеских "шахеда".

Скриншот ВМС

Напомним, российские оккупанты в ночь на 23 апреля выпустили на Киев ударные дроны с территории Курской области. В городе работала ПВО.

Кроме того, враг направил удар на Одессу. Так, пострадали семь человек, из них двое детей. Повреждены жилые дома, значительные разрушения в 14 квартирах.