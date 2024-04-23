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У ЗСУ показали, як знищили ворожі дрони під час нічної атаки

23 квітня 2024 07:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У ЗСУ показали, як знищили ворожі дрони під час нічної атаки
Робота бійців з ППО. Фото: REUTERS/Ivan Antypenko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські загарбники у ніч проти 23 квітня випустила по Україні чергову хвилю ударних дронів та дві балістичні ракети. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 15 з 16 "шахедів". 

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил та Військово-Морських Сил та показала відео робити бійців ППО.

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 Зазначається, що окупаційні війська ніч на 23 квітня атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Бєлгородської області та 16 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда (Крим) і Курської області.

"Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби. Цієї ночі захисниками неба збито 15 "шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях", — йдеться у повідомленні. 

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Скриншот допису ПС

Водночас у Військово-морських силах додали, що лише у Миколаївській області було знищено чотири ворожих "шахедів". 

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Скриншот ВМС

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 23 квітня випустили на Київ ударні дрони з території Курської області. У місті працювала ППО. 

Крім того, ворог спрямував удар на Одесу. Так, постраждали семеро осіб, з них — двоє дітей. Пошкоджені житлові будинки, значні руйнування у 14 квартирах.

ЗСУ
обстріли
ППО
дрони
війна в Україні
Повітряні Сили ЗСУ

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