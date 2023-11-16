Война в Украине — в ВСУ рассказали, как погода повлияет на ход боевых действий

Украинский военный на фронте. ФОТО: "НОВИНАРНЯ"

Вторая зима в Украине пройдет в войне. Украинские защитники и защитницы продолжат защищать нашу Родину от оккупантов. Но с высокой вероятностью погода в стране будет влиять на ход боевых действий. Дожди, снег, морозы усложнят передвижение бронированной техники, работу дронов и авиации.

Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

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По словам Фитьо, погода неизбежно внесет коррективы в течение войны, однако украинская артиллерия будет эффективно работать вне зависимости от прогнозов синоптиков.

"Если сейчас пойдут дожди, уменьшится количество применения как авиации, так и ударных дронов. Соответственно и технике двигаться будет труднее. Но опять же артиллерия как применялась, так и будет применяться", — заявил спикер.

Представитель Сухопутных войск отметил, что сейчас важной задачей для бойцов ВСУ остается перерезание линий поставок оккупантов, а также уничтожение тыла и передовых позиций врага.

"Если нам это удастся, я думаю, с помощью погоды — дождей и морозов — мы их выморозим", — подчеркнул Фитьо.

Военнослужащие ВСУ на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Стоит отметить, что ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также высказывался о влиянии погоды на ход боевых действий, в частности на работу авиации.

По его словам, от погоды зависит и процесс нанесения ударов по Украине со стороны россиян.

"Сейчас будет существенно влиять на авиационную деятельность погодные условия, так как от погодных условий существенно зависит воздушная обстановка и процесс нанесения ударов. Погода влияет на это. На деятельность тактической авиации, а также БпЛА оперативно-тактического уровня разведывания, такие как Орлан, ZALA, влияют погодные условия", — сказал он.

Ранее спикер Воздушных Сил Юрий Игнат рассказал в комментарии Новини.LIVE, как Украина усиливала свое ПВО.

Напомним, мы писали, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что Украина может получить F-16 уже этой зимой.

Также мы рассказывали, что в МОУ начали проект рекрутинговой кампании в ВСУ. Это позволит подобрать людей в войска, учитывая состояние здоровья и необходимую специализацию.