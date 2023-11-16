Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2023 arrow В ВСУ прогнозируют существенные изменения на поле боя из-за погоды — чего ожидать arrow

В ВСУ прогнозируют существенные изменения на поле боя из-за погоды — чего ожидать

16 ноября 2023 05:39
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Война в Украине — в ВСУ рассказали, как погода повлияет на ход боевых действий
Украинский военный на фронте. ФОТО: "НОВИНАРНЯ"
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Вторая зима в Украине пройдет в войне. Украинские защитники и защитницы продолжат защищать нашу Родину от оккупантов. Но с высокой вероятностью погода в стране будет влиять на ход боевых действий. Дожди, снег, морозы усложнят передвижение бронированной техники, работу дронов и авиации.

Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

Читайте также:

По словам Фитьо, погода неизбежно внесет коррективы в течение войны, однако украинская артиллерия будет эффективно работать вне зависимости от прогнозов синоптиков.

"Если сейчас пойдут дожди, уменьшится количество применения как авиации, так и ударных дронов. Соответственно и технике двигаться будет труднее. Но опять же артиллерия как применялась, так и будет применяться", — заявил спикер.

Представитель Сухопутных войск отметил, что сейчас важной задачей для бойцов ВСУ остается перерезание линий поставок оккупантов, а также уничтожение тыла и передовых позиций врага.

"Если нам это удастся, я думаю, с помощью погоды — дождей и морозов — мы их выморозим", — подчеркнул Фитьо.

 

Война в Украине - в ВСУ рассказали, как погода повлияет на ход боевых действий
Военнослужащие ВСУ на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Стоит отметить, что ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также высказывался о влиянии погоды на ход боевых действий, в частности на работу авиации.

По его словам, от погоды зависит и процесс нанесения ударов по Украине со стороны россиян.

"Сейчас будет существенно влиять на авиационную деятельность погодные условия, так как от погодных условий существенно зависит воздушная обстановка и процесс нанесения ударов. Погода влияет на это. На деятельность тактической авиации, а также БпЛА оперативно-тактического уровня разведывания, такие как Орлан, ZALA, влияют погодные условия", — сказал он.

Ранее спикер Воздушных Сил Юрий Игнат рассказал в комментарии Новини.LIVE, как Украина усиливала свое ПВО.

Напомним, мы писали, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что Украина может получить F-16 уже этой зимой.

Также мы рассказывали, что в МОУ начали проект рекрутинговой кампании в ВСУ. Это позволит подобрать людей в войска, учитывая состояние здоровья и необходимую специализацию.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Актуальное по теме