Война в Украине — в ВСУ рассказали, как погода повлияет на ход боевых действий

В ВСУ прогнозируют существенные изменения на поле боя из-за погоды — чего ожидать
Вторая зима в Украине пройдет в войне. Украинские защитники и защитницы продолжат защищать нашу Родину от оккупантов. Но с высокой вероятностью погода в стране будет влиять на ход боевых действий. Дожди, снег, морозы усложнят передвижение бронированной техники, работу дронов и авиации.
Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.
По словам Фитьо, погода неизбежно внесет коррективы в течение войны, однако украинская артиллерия будет эффективно работать вне зависимости от прогнозов синоптиков.
"Если сейчас пойдут дожди, уменьшится количество применения как авиации, так и ударных дронов. Соответственно и технике двигаться будет труднее. Но опять же артиллерия как применялась, так и будет применяться", — заявил спикер.
Представитель Сухопутных войск отметил, что сейчас важной задачей для бойцов ВСУ остается перерезание линий поставок оккупантов, а также уничтожение тыла и передовых позиций врага.
"Если нам это удастся, я думаю, с помощью погоды — дождей и морозов — мы их выморозим", — подчеркнул Фитьо.
Стоит отметить, что ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также высказывался о влиянии погоды на ход боевых действий, в частности на работу авиации.
По его словам, от погоды зависит и процесс нанесения ударов по Украине со стороны россиян.
"Сейчас будет существенно влиять на авиационную деятельность погодные условия, так как от погодных условий существенно зависит воздушная обстановка и процесс нанесения ударов. Погода влияет на это. На деятельность тактической авиации, а также БпЛА оперативно-тактического уровня разведывания, такие как Орлан, ZALA, влияют погодные условия", — сказал он.
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