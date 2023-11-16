Війна в Україні — у ЗСУ розповіли, як погода вплине на хід бойових дій

У ЗСУ прогнозують суттєві зміни на полі бою через погоду — чого очікувати
Друга зима в Україні пройде у війні. Українські захисники та захисниці продовжать боронити нашу Батьківщину від окупантів. Та з високою ймовірністю, погода в країні впливатиме на перебіг бойових дій. Дощі, сніг, морози ускладнять пересування броньованої техніки, роботу дронів та авіації.
Про це заявив начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.
За словами Фітьо, погода неминуче внесе корективи в перебіг війни, проте українська артилерія буде ефективно працювати незалежно від прогнозів синоптиків.
"Якщо зараз підуть дощі, зменшиться кількість застосування як авіації, так і ударних дронів. Відповідно і техніці рухатися буде важче. Але знову ж таки артилерія як застосовувалася, так і застосовуватися буде", — заявив речник.
Представник Сухопутних військ зазначив, що наразі важливою задачею для бійців ЗСУ залишається перерізання ліній постачань окупантів, а також знищення тилу і передових позицій ворога.
"Якщо нам це вдасться, я думаю, за допомогою погоди — дощів і морозів — ми їх виморозимо", — підкреслив Фітьо.
Варто зазначити, що раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат також висловлювався щодо впливу погоди на хід бойових дій, зокрема на роботу авіації.
За його словами, від погоди залежить і процес завдання ударів по Україну з боку росіян.
"Зараз буде суттєво впливати на діяльність авіаційну погодні умови, тому що від погодних умов суттєво залежить повітряна обстановка і процес завдання ударів. Погода впливає на це. На діяльність тактичної авіації, а також БпЛА оперативно-тактичного рівня розвідування, такі як Орлан, ZALA, впливають погодні умови", — сказав він.
Раніше спікер Повітряних Сил Юрій Ігнат розповів у коментарі Новини.LIVE, як Україна підсилювала свою ППО.
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