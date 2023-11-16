Війна в Україні — у ЗСУ розповіли, як погода вплине на хід бойових дій

Український військовий на фронті. ФОТО: "НОВИНАРНЯ"

Друга зима в Україні пройде у війні. Українські захисники та захисниці продовжать боронити нашу Батьківщину від окупантів. Та з високою ймовірністю, погода в країні впливатиме на перебіг бойових дій. Дощі, сніг, морози ускладнять пересування броньованої техніки, роботу дронів та авіації.

Про це заявив начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

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За словами Фітьо, погода неминуче внесе корективи в перебіг війни, проте українська артилерія буде ефективно працювати незалежно від прогнозів синоптиків.

"Якщо зараз підуть дощі, зменшиться кількість застосування як авіації, так і ударних дронів. Відповідно і техніці рухатися буде важче. Але знову ж таки артилерія як застосовувалася, так і застосовуватися буде", — заявив речник.

Представник Сухопутних військ зазначив, що наразі важливою задачею для бійців ЗСУ залишається перерізання ліній постачань окупантів, а також знищення тилу і передових позицій ворога.

"Якщо нам це вдасться, я думаю, за допомогою погоди — дощів і морозів — ми їх виморозимо", — підкреслив Фітьо.

Військовослужбовці ЗСУ на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Варто зазначити, що раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат також висловлювався щодо впливу погоди на хід бойових дій, зокрема на роботу авіації.

За його словами, від погоди залежить і процес завдання ударів по Україну з боку росіян.

"Зараз буде суттєво впливати на діяльність авіаційну погодні умови, тому що від погодних умов суттєво залежить повітряна обстановка і процес завдання ударів. Погода впливає на це. На діяльність тактичної авіації, а також БпЛА оперативно-тактичного рівня розвідування, такі як Орлан, ZALA, впливають погодні умови", — сказав він.

Раніше спікер Повітряних Сил Юрій Ігнат розповів у коментарі Новини.LIVE, як Україна підсилювала свою ППО.

Нагадаємо, ми писали, колишній директор ЦРУ Девід Петреус заявив, що Україна може отримати F-16 вже цієї зими.

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