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В ВСУ рассказали, какие потери понесли оккупанты за март на Авдеевском направлении

1 апреля 2024 01:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В ВСУ рассказали, какие потери понесли оккупанты за март на Авдеевском направлении
Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Фото: Facebook / 47 ОМБР
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Пресофицер 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Анастасия Блищик заявила, что российские оккупанты потеряли около 1300 человек и 30 единиц техники на Авдеевском направлении. По ее словам, враг в настоящее время завозит новые подразделения на этот участок передовой.

Об этом Анастасия Блищик рассказала в эфире телемарафона в воскресенье, 31 марта.

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Военнослужащая отметила, что россияне пытаются оттеснить украинских бойцов с их позиций, применяя вблизи Авдеевки бронетехнику, в частности, БМП-3, БТР, а также танки. Однако защитники 47-й ОМБр пытаются уничтожить вражескую технику еще на подходе к районам выполнения задач.

Блищик сообщила, что около двух-трех недель назад в район Авдеевки прибыло новое подразделение Вооруженных Сил Российской Федерации — 37 отдельная штурмовая бригада.

"Однако, по нашим данным, ее уже вывели из зоны ответственности 47 ОМБр. Россияне вывели свою бригаду из-за огромных потерь. Сейчас зашло новое подразделение, но пока неизвестно, что у них на вооружении. 47 ОМБр удерживает позиции", — добавила пресс-офицер.

Напомним, что бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады 19 марта рассказали, что за неделю уничтожили более 600 российских оккупантов на Авдеевском направлении.

Также мы сообщали, что Госпогранслужба опубликовала кадры последних дней обороны Авдеевки в Донецкой области перед уходом защитников из города.

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