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У ЗСУ розповіли, яких втрат зазнали окупанти за березень на Авдіївському напрямку

1 квітня 2024 01:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У ЗСУ розповіли, яких втрат зазнали окупанти за березень на Авдіївському напрямку
Бійці 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Фото: Facebook / 47 ОМБР
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Пресофіцерка 47-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Анастасія Блищик заявила, що російські окупанти втратили близько 1300 осіб та 30 одиниць техніки на Авдіївському напрямку. За її словами, наразі ворог завозить нові підрозділи на цю ділянку передової.

Про це Анастасія Блищик розповіла в ефірі телемарафону в неділю, 31 березня.

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Військовослужбовиця зазначила, що росіяни намагаються відтіснити українських бійців із їхніх позицій, застосовуючи поблизу Авдіївки бронетехніку, зокрема БМП-3, БТР, а також танки. Однак захисники 47-ї ОМБр намагаються знищити ворожу техніку ще на підході до районів виконання завдань.

Блищик повідомила, що близько двох-трьох тижнів тому в район Авдіївки прибув новий підрозділ Збройних Сил Російської Федерації — 37 окрема штурмова бригада.

"Однак, за нашими даними, її вже вивели із зони відповідальності 47 ОМБр. Росіяни вивели свою бригаду через величезні втрати. Зараз зайшов новий підрозділ, але поки невідомо, що в них на озброєнні. 47 ОМБр тримає позиції", — додала пресофіцерка.

Нагадаємо, що бійці Третьої окремої штурмової бригади 19 березня розповіли, що за тиждень знищили понад 600 російських окупантів на Авдіївському напрямку.

Також ми повідомляли, що Держприкордонслужба опублікувала кадри останніх днів оборони Авдіївки у Донецькій області перед відходом захисників із міста.

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