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В ВСУ рассказали, что делать с теми, кто не настроен воевать

25 апреля 2024 07:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ВСУ рассказали, что делать с теми, кто не настроен воевать
Старший лейтенант ВСУ Николай Мельник. Фото: УП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Немотивированных и не настроенных воевать людей не следует допускать к линейным подразделениям, ведь это может привести к ряду проблем. Для таких людей найдется другая работа, например в полку логистики.

Такое мнение высказал старший лейтенант ВСУ, кавалер ордена Богдана Хмельницкого, эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник в эфире Украинского радио.

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Что делать с теми, кто не настроен воевать

Мельник рассказал, что выступает за то, чтобы людей, которые не заинтересованы преданно воевать, не допускали в линейные подразделения. По его словам, это всегда заканчивается многими проблемами в дальнейшем.

"Нужно работать с людьми, выявлять и понимать глубинную мотивацию, но для этого нужно иметь сильную систему психологической подготовки и морального обеспечения, чего сейчас в нашей армии не хватает", — отметил военный. 

В то же время он добавил, что усилить мотивацию подразделений без введения системы ротации просто невозможно. Но для того чтобы так сделать, нужны люди на замену, а их нет. Для этого необходимо политическое решение на проведение нормальной мобилизации.

Кроме того, Мельник считает, что нужно освободить от бумажной работы заместителей командиров роты по морально-психологическому обеспечению, ведь сейчас они просто деловоды.

"Сейчас они — деловоды, которые ведут 13 журналов по расследованиям, плюс еще на них навешивают разное. Это безумная нагрузка. Люди не спят, потому что физически не справляются с бумажной кипой, которая на них падает", — добавил он.

Напомним, недавно командующий Нацгвардией Александр Пивненко заявил, что ротация возможна при условии качественного и полноценного процесса мобилизации. Сейчас ее заменяют внутренними перемещениями и рекрутингом.

В то же время нардеп Сергей Демченко сообщил, что законопроект о демобилизации и ротации может появиться в течение 2025 года.

военные
мобилизация
война в Украине
фронт

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