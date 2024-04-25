Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У ЗСУ розповіли, що робити з тими, хто не налаштований воювати arrow

У ЗСУ розповіли, що робити з тими, хто не налаштований воювати

25 квітня 2024 07:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У ЗСУ розповіли, що робити з тими, хто не налаштований воювати
Старший лейтенант ЗСУ Микола Мельник. Фото: УП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Не вмотивованих та не налаштованих воювати людей не варто допускати до лінійних підрозділів, адже це може призвести до низки проблем. Для таких людей знайдеться інша робота, для прикладу в полку логістики. 

Таку думку висловив старший лейтенант ЗСУ, кавалер ордена Богдана Хмельницького, експерт аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник в ефірі Українського радіо

Читайте також:

Що робити з тими, хто не налаштований воювати

Мельник розповів, що виступає за те, щоб людей, які не зацікавлені віддано воювати, не допускали до лінійних підрозділів. За його словами, це завжди закінчується багатьма проблемами надалі.

"Треба працювати з людьми, виявляти і розуміти глибинну мотивацію, але для цього потрібно мати сильну систему психологічної підготовки і морального забезпечення, чого зараз у нашій армії бракує", — зазначив військовий. 

Водночас він додав, що посилити мотивацію підрозділів без запровадження системи ротації просто неможливо. Але для того, аби так зробити потрібні люди на заміну, а їх немає. Для цього необхідне політичне рішення на проведення нормальної мобілізації.

Крім того, Мельник вважає, що треба звільнити від паперової роботи заступників командирів роти з морально-психологічного забезпечення, адже зараз вони просто діловоди.

"Зараз вони — діловоди, які ведуть 13 журналів із розслідувань, плюс ще на них навішують різне. Це шалене навантаження. Люди не сплять, тому що фізично не справляються із паперовим стосом, який на них падає", — додав він.

Нагадаємо, нещодавно командувач Нацгвардії Олександр Півненко заявив, що ротація можлива за умови якісного та повноцінного процесу мобілізації. Наразі ж її замінюють внутрішніми переміщеннями та рекрутингом. 

Водночас нардеп Сергій Демченко повідомив, що законопроєкт щодо демобілізації та ротації може з'явитися протягом 2025 року. 

військові
мобілізація
війна в Україні
фронт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри