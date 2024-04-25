У ЗСУ розповіли, що робити з тими, хто не налаштований воювати

Старший лейтенант ЗСУ Микола Мельник. Фото: УП

Не вмотивованих та не налаштованих воювати людей не варто допускати до лінійних підрозділів, адже це може призвести до низки проблем. Для таких людей знайдеться інша робота, для прикладу в полку логістики.

Таку думку висловив старший лейтенант ЗСУ, кавалер ордена Богдана Хмельницького, експерт аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник в ефірі Українського радіо.

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Мельник розповів, що виступає за те, щоб людей, які не зацікавлені віддано воювати, не допускали до лінійних підрозділів. За його словами, це завжди закінчується багатьма проблемами надалі.

"Треба працювати з людьми, виявляти і розуміти глибинну мотивацію, але для цього потрібно мати сильну систему психологічної підготовки і морального забезпечення, чого зараз у нашій армії бракує", — зазначив військовий.

Водночас він додав, що посилити мотивацію підрозділів без запровадження системи ротації просто неможливо. Але для того, аби так зробити потрібні люди на заміну, а їх немає. Для цього необхідне політичне рішення на проведення нормальної мобілізації.

Крім того, Мельник вважає, що треба звільнити від паперової роботи заступників командирів роти з морально-психологічного забезпечення, адже зараз вони просто діловоди.

"Зараз вони — діловоди, які ведуть 13 журналів із розслідувань, плюс ще на них навішують різне. Це шалене навантаження. Люди не сплять, тому що фізично не справляються із паперовим стосом, який на них падає", — додав він.

Нагадаємо, нещодавно командувач Нацгвардії Олександр Півненко заявив, що ротація можлива за умови якісного та повноцінного процесу мобілізації. Наразі ж її замінюють внутрішніми переміщеннями та рекрутингом.

Водночас нардеп Сергій Демченко повідомив, що законопроєкт щодо демобілізації та ротації може з'явитися протягом 2025 року.