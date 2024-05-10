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В ВСУ рассказали, сколько новых бригад планируют сформировать и с какой целью

10 мая 2024 17:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В ВСУ рассказали, сколько новых бригад планируют сформировать и с какой целью
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. Фото: РБК-Украина
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украина планирует создать 10 новых бригад для подготовки к наступлению российских войск. В частности, они будут назначены, чтобы отразить потенциальные нападения на Киев.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк в интервью The Economist, обнародованное в пятницу, 10 мая.

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По словам Павлюка, "критическая фаза" войны наступит в ближайшие месяцы, поскольку помощь от США только начинает поступать на фронт, а российская армия бросает туда всю имеющуюся боеспособную технику.

"Россия знает, что если мы получим достаточно оружия в течение месяца или двух, ситуация может обернуться против них", — сказал он.

The Economist пишет, что одной из самых важных задач Павлюка является создание 10 новых бригад для подготовки к российскому наступлению. Часть из них будут развернуты для защиты Киева от потенциальных угроз.

По словам Павлюка, российская армия не отказалась от своих амбиций окончательно захватить город.

"Защита Киева остается одной из наших главных задач, несмотря на то, насколько тяжела ситуация на востоке. Это сердце Украины, и мы знаем, что оборона столицы будет играть ключевую роль в будущем", — отметил он.

В то же время командующий отмечает, что Украина нуждается в технике, в частности, для покрытия недостатка артиллерии и бронетехники на фронте — ее поставки ожидаются от Запада.

Напомним, сегодня ночью враг начал новое наступление на севере Харьковской области. Однако пока угрозы захвата непосредственно Харькова нет.

Информацию о новой волне наступления россиян на Харьковщине подтвердил Президент Владимир Зеленский. Сейчас там продолжаются жесткие бои. 

По словам журналиста Юрия Бутусова, оккупантам удалось захватить четыре поселка на пограничные — Стрилече, Красное, Пильное и Борисовку.

ВСУ
россияне
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наступление

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