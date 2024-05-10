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У ЗСУ розповіли, скільки нових бригад планують сформувати та з якою метою

10 травня 2024 17:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У ЗСУ розповіли, скільки нових бригад планують сформувати та з якою метою
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк. Фото: РБК-Україна
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Україна планує створити 10 нових бригад для підготовки до наступу російських військ. Зокрема, вони будуть призначені, аби відбити потенційні напади на Київ.

Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк в інтерв'ю The Economist, яке оприлюднене в п'ятницю, 10 травня.

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За словами Павлюка, "критична фаза" війни настане найближчими місяцями, оскільки допомога від США лише починає надходити на фронт, а російська армія кидає туди всю боєздатну техніку, яку має. 

"Росія знає, що якщо ми отримаємо достатньо зброї протягом місяця або двох, ситуація може обернутися проти них", — сказав він.

The Economist пише, що одним з найнагальніших завдань Павлюка є створення 10 нових бригад для підготовки до російського наступу. Частина з них буде розгорнута для захисту Києва від потенційних загроз.

За словами Павлюка, російська армія не відмовилася від своїх амбіцій остаточно захопити місто.

"Захист Києва залишається одним з наших головних завдань, попри те, наскільки важкою є ситуація на сході. Це серце України, і ми знаємо, що оборона столиці відіграватиме ключову роль у майбутньому", — зазначив він.

Водночас командувач наголошує, що Україна потребує техніки, зокрема покриття нестачі артилерії й бронетехніки на фронті — її постачання очікується від Заходу.

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог розпочав новий наступ на півночі Харківської області. Однак наразі загрози захоплення безпосередньо Харкова немає.

Інформацію про нову хвилю наступу росіян на Харківщині підтвердив Президент Володимир Зеленський. Наразі там тривають жорсткі бої. 

За словами журналіста Юрія Бутусова, окупантам вдалося захопити чотири селища на прикордонні — Стрілече, Красне, Пильне та Борисівку.

ЗСУ
росіяни
Бригада
війна в Україні
фронт
наступ

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