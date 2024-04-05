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В ВСУ ответили, действительно ли оккупанты зашли в Часов Яр

5 апреля 2024 13:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В ВСУ ответили, действительно ли оккупанты зашли в Часов Яр
Украинские военные на танке. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские пропагандитские СМИ начали распространять информацию о том, что якобы армия РФ вошла в пригород Часового Яра в Донецкой области. В свою очередь в Вооруженных Силах Украины опровергли соответствующие заявления.

Об этом рассказал спикер Восточного командования Вооруженных сил Андрей Задубинный, передает Reuters.

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По словам Задубинного, бои за город на Бахмутском направлении продолжаются. Однако российских врагов там нет.

"Ситуация там очень сложная, бои продолжаются, но их там нет", — сказал Задубинный.

Военный также призвал людей доверять только проверенной информации от официальных источников.

Напомним, российские оккупанты не оставляют попыток захватить город Часов Яр на Донетчине. Населенный пункт стратегически важен для врага, ведь отсюда он может атаковать Константиновку, Дружковку и Краматорск.

Для захвата города враг использует множество ресурсов.

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ВСУ
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