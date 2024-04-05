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У ЗСУ відповіли, чи справді окупанти зайшли до Часового Яру

5 квітня 2024 13:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У ЗСУ відповіли, чи справді окупанти зайшли до Часового Яру
Українські військові на танку. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські пропагандитські ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що нібито армія РФ увійшла до передмістя Часового Яру на Донеччині. Своєю чергою у Збройних Силах України спростували відповідні заяви. 

Про це розповів речник Східного командування Збройних сил Андрій Задубінний, передає Reuters.

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За словами Задубінного, бої за місто на Бахмутському напрямку тривають. Однак, російських ворогів там немає. 

"Ситуація там дуже складна, бої тривають, але їх там немає", — сказав Задубінний. 

Військовий також закликав людей довіряти лише перевіреній інформації від офіційних джерел. 

Нагадаємо, російські окупанти не полишають спроб захопити місто Часів Яр на Донеччині. Населений пункт є стратегічно важливим для ворога, адже звідси він може атакувати Костянтинівку, Дружківку та Краматорськ. 

Для захоплення міста ворог використовує велику кількість ресурсів.  

війна
ЗСУ
росіяни
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війна в Україні
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