У ЗСУ відповіли, чи справді окупанти зайшли до Часового Яру

Українські військові на танку. Фото: Генштаб

Російські пропагандитські ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що нібито армія РФ увійшла до передмістя Часового Яру на Донеччині. Своєю чергою у Збройних Силах України спростували відповідні заяви.

Про це розповів речник Східного командування Збройних сил Андрій Задубінний, передає Reuters.

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За словами Задубінного, бої за місто на Бахмутському напрямку тривають. Однак, російських ворогів там немає.

"Ситуація там дуже складна, бої тривають, але їх там немає", — сказав Задубінний.

Військовий також закликав людей довіряти лише перевіреній інформації від офіційних джерел.

Нагадаємо, російські окупанти не полишають спроб захопити місто Часів Яр на Донеччині. Населений пункт є стратегічно важливим для ворога, адже звідси він може атакувати Костянтинівку, Дружківку та Краматорськ.

Для захоплення міста ворог використовує велику кількість ресурсів.