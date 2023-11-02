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В ВСУ отреагировали на опрокидывание РФ самолетов из Бердянска в Таганрог после удара ATACMS

2 ноября 2023 20:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ВСУ отреагировали на опрокидывание РФ самолетов из Бердянска в Таганрог после удара ATACMS
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Общественное
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

После удара ВСУ ракетами ATACMS по месту базирования авиации РФ в Бердянске оккупанты перебросили ее на базу в Таганроге. Россияне отводят технику и вооружение из зоны потенциального поражения, и это совершенно очевидно.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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После того как ВСУ нанесли точный удар ракетами ATACMS по месту базирования авиации РФ в оккупированном Бердянске, оккупанты перебросили ее на базу в Таганроге. Игнат считает, что это очевидно, ведь захватчики уводят технику и вооружение из зоны потенциального поражения.

"Это касается также тех крылатых ракет, которые мы получили. Мы видели в Крыму последствия, так случилось и с российским флотом, который отошел на базы Новороссийска и так далее. Поэтому если в Украине появляются средства, которые могут достать противника, или другую глубину — соответственно противник будет на это реагировать", — отметил спикер.

Игнат также добавил, что точно так же оккупанты будут реагировать, когда в Украине появятся истребители F-16.

Напомним, 17 октября, Украина впервые ударила по российским оккупантам ракетами ATACMS. Это произошло во время атаки по захваченному аэродрому в Бердянске Запорожской области. Тогда захватчики потеряли немало военной техники.

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