В ВСУ отреагировали на опрокидывание РФ самолетов из Бердянска в Таганрог после удара ATACMS

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Общественное

После удара ВСУ ракетами ATACMS по месту базирования авиации РФ в Бердянске оккупанты перебросили ее на базу в Таганроге. Россияне отводят технику и вооружение из зоны потенциального поражения, и это совершенно очевидно.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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После того как ВСУ нанесли точный удар ракетами ATACMS по месту базирования авиации РФ в оккупированном Бердянске, оккупанты перебросили ее на базу в Таганроге. Игнат считает, что это очевидно, ведь захватчики уводят технику и вооружение из зоны потенциального поражения.

"Это касается также тех крылатых ракет, которые мы получили. Мы видели в Крыму последствия, так случилось и с российским флотом, который отошел на базы Новороссийска и так далее. Поэтому если в Украине появляются средства, которые могут достать противника, или другую глубину — соответственно противник будет на это реагировать", — отметил спикер.

Игнат также добавил, что точно так же оккупанты будут реагировать, когда в Украине появятся истребители F-16.

Напомним, 17 октября, Украина впервые ударила по российским оккупантам ракетами ATACMS. Это произошло во время атаки по захваченному аэродрому в Бердянске Запорожской области. Тогда захватчики потеряли немало военной техники.