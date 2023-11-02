У ЗСУ відреагували на перекидання РФ літаків з Бердянська в Таганрог після удару ATACMS

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Суспільне

Після удару ЗСУ ракетами ATACMS по місцю базування авіації РФ у Бердянську, окупанти перекинули її на базу у Таганрозі. Росіяни відводять техніку та озброєння з зони потенційного ураження і це цілком очевидно.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Після того, як ЗСУ завдали влучного удару ракетами ATACMS по місцю базування авіації РФ в окупованому Бердянську, то окупанти перекинули її на базу у Таганрозі. Ігнат вважає, що це очевидно, адже загарбники відводять техніку та озброєння з зони потенційного ураження.

"Це стосується також тих крилатих ракет, які ми отримали. Ми бачили у Криму наслідки, так сталося і з російським флотом, який відійшов на бази Новоросійська і так далі. Тому якщо в Україні з’являються засоби, які можуть дістати противника на ту, чи іншу глибину - відповідно противник буде на це реагувати", — зазначив речник.

Ігнат також додав, що точно так само окупанти реагуватимуть, коли в Україні з'являться винищувачі F-16.

Нагадаємо, 17 жовтня, Україна вперше вдарила по російських окупантах ракетами ATACMS. Це сталося під час атаки по захопленому аеродрому в Бердянську Запорізької області. Тоді загарбники втратили чимало військової техніки.