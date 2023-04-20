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В ВСУ женщины стали чаще занимать офицерские должности

20 апреля 2023 19:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В ВСУ женщины стали чаще занимать офицерские должности
Женщины-военные стали чаще занимать офицерские должности. Фото: Минобороны Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наблюдают тенденцию к увеличению количества женщин, занимающих офицерские должности. Как сообщила советница по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками ВСУ, Оксана Григорьева, это связано с законодательными изменениями, принятыми в 2018 году, которые разрешили женщинам занимать боевые должности.

Об этом сообщает Media Center Ukraine.

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Григорьева подчеркнула, что женщины, которые сегодня служат в ВСУ, являются мотивированными, сильными и бесстрашными защитницами Родины. Она выразила удовлетворение тем, что все больше женщин занимает руководящие должности в армии.

Кроме того, Григорьева отметила, что женщины в ВСУ имеют возможность обучаться на любых военных специальностях. Это дает им возможность проявить себя в различных областях, укрепить свои профессиональные навыки и стать более эффективными в выполнении своих обязанностей.

Таким образом, увеличение количества женщин, занимающих офицерские должности в ВСУ, является позитивным трендом, который свидетельствует о том, что женщины в Украине имеют возможность профессионального роста и реализации своих способностей в сфере обороны.

Напомним, что с начала полномасштабного российского вторжения погибли 106 женщин-военных. В настоящее время около 5 тысяч женщин-военных принимают участие в боевых действиях.

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