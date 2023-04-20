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У ЗСУ жінки стали частіше обіймати офіцерські посади

20 квітня 2023 19:17
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У ЗСУ жінки стали частіше обіймати офіцерські посади
Жінки-військові стали частіше обіймати офіцерські посади. Фото: Міноборони України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Збройні сили України (ЗСУ) спостерігають тенденцію до збільшення кількості жінок , які обіймають офіцерські посади. Як повідомила радниця з ґендерних питань командувача Сухопутних військ ЗСУ, Оксана Григор'єва, це пов'язано із законодавчими змінами, прийнятими у 2018 році, які дозволили жінкам обіймати бойові посади.

Про це повідомляє Media Center Ukraine.

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Григор'єва наголосила, що жінки, які сьогодні служать у ЗСУ, є мотивованими, сильними та безстрашними захисниками Батьківщини. Вона висловила задоволення тим, що більше жінок займає керівні посади в армії.

Крім того, Григор'єва зазначила, що жінки у ЗСУ мають можливість навчатися на будь-яких військових спеціальностях. Це дає їм можливість проявити себе у різних галузях, зміцнити свої професійні навички та стати більш ефективними у виконанні своїх обов'язків.

Таким чином, збільшення кількості жінок, які обіймають офіцерські посади у ЗСУ, є позитивним трендом, який свідчить про те, що жінки в Україні мають можливість професійного зростання та реалізації своїх здібностей у сфері оборони.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного російського вторгнення загинуло 106 жінок-військових. Тепер близько 5 тисяч жінок-військових беруть участь у бойових діях.

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