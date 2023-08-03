С-200, реально ли модернизировать советские ракетные комплексы

Ракетный комплекс С-200. Фото: Defense Express

В конце июля в российском Таганроге произошел взрыв, причиной которого российская сторона назвала использование Вооруженными силами Украины ракетного комплекса С-200. Ранее подобные инциденты происходили в оккупированном Крыму. Действительно ли Украина "оживила" старые советские комплексы, и какая еще устаревшая техника успешно используется Силами обороны Украины, в сегодняшнем материале.

Что такое ракетные комплексы С-200

Зенитный ракетный комплекс дальнего радиуса действия С-200 был разработан в Советском Союзе еще в середине 60-х годов. Этот вид вооружения был создан исключительно для противодействия воздушным целям противника, среди которых самолеты, беспилотные средства, воздушные командные пункты, постановщики помех и другие аппараты.

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В боевых условиях эти советские комплексы использовались в нескольких военных конфликтах на территории Азии и Африки. В частности, в декабре 1983 года находившиеся на вооружении сирийской армии С-200 сбили три беспилотных летательных аппарата MQM-74 вооруженных сил Израиля. А в мае 1986-го ливийские военные, также получившие от СССР эти ракетные комплексы, устроили настоящее сражение с американскими самолетами, сбив три из них.

Еще в советские времена, отметил военный эксперт Дмитрий Снегирев, в Советском Союзе проводились испытания ракетных комплексов С-200 по нанесению ударов по наземным целям. Впрочем, эти результаты оказались неудачными, поскольку радиоконтрастность таких объектов, в отличие от воздушных судов, была невысокой, поэтому от подобного использования С-200 в перспективе отказались.

Крым и Таганрог. Действительно ли ВСУ "оживили" старые советские комплексы

Но во время российско-украинской войны произошло несколько инцидентов, в которых, по словам представителей страны-агрессора, Вооруженные силы Украины использовали именно С-200 — причем для обстрелов не воздушных целей, для чего и создавались эти комплексы, а по наземным объектам.

Такие случаи ранее имели место в Крыму, а 28 июля взрыв — причиной которого, если верить россиянам, стал удар ракеты из комплекса С-200 — прогремел в Таганроге. Украина не подтверждает и не опровергает эту информацию. Но насколько реально использование этой техники Вооруженными силами Украины?

Дмитрий Снегирев отметил в комментарии для Новини.LIVE, что теоретически подобная практика возможна. Но для этого необходимо модернизировать или изменить несколько важных систем. Прежде всего, подчеркнул военный эксперт, в модернизации нуждалась полуактивная радиолокационная система наведения, которая в настоящее время уже откровенно устарела.

Проблемы С-200, которые нужно было устранить

Кроме того, в ракете С-200 была очень маленькая боевая часть — 220 килограммов на 7,1 тонны веса всей ракеты. А собственно взрывных элементов было всего 90. И еще одной проблемой С-200 является устаревший двигатель, работавший на жидком топливе.

Впрочем, подчеркнул Снегирев, все эти недостатки можно устранить. Поэтому в теории использования украинскими Вооруженными силами комплекса С-200 возможно. И это будет означать, что украинские оружейники проделали большую, просто-таки колоссальную работу.

Комплекс С-200, находившийся на вооружении ВСУ

Фото: Википедия

По некоторым данным, в частности, согласно увиденному на видеокадрах из Таганрога, обнародованных российской стороной, действительно можно заключить, что ВСУ для этого удара использовали советские комплексы С-200. Так что это можно считать серьезным успехом Украины. Впрочем, других вариантов у нашей армии пока нет — потому что дальнобойные ракеты из Великобритании (Storm Shadow) и Франции (SCALP), которые ВСУ получили ранее, использовать для ударов по территории России мы не можем согласно договоренностям.

Не С-200 единственными

В пользу версии об успешной работе украинского военно-промышленного комплекса говорят и другие факты. Ракетный комплекс С-200 — не единственный пример успешного "реанимирования" старой советской техники и эффективного ее использования.

Конечно же, главным примером здесь можно упомянуть модернизацию самолетов МиГ-29. Советские истребители четвертого поколения МиГ-29 в течение полномасштабной российско-украинской войны были усовершенствованы таким образом, что могут нести и запускать уже упомянутые западные крылатые ракеты. Это обновление советской техники ни для кого не секрет, оно, опять-таки, вынужденное, потому что Силы обороны Украины пока не получили западных самолетов, поэтому были вынуждены приспособить для франко-британских ракет имеющиеся в составе Воздушных сил самолеты.

Есть еще один случай, который можно назвать успешным восстановлением оружия советских времен Украиной. В декабре прошлого года был нанесен ряд ударов по аэродромам на территории России. В частности, был поражен аэродром в городе Энгельс Саратовской области, где базировались стратегические бомбардировщики Ту-160 — часть ядерной триады Российской Федерации.

По неофициальной информации, удар по этим объектам, расположенным в глубоком российском тылу (к авиабазе в Энгельсе от украинской границы около 600 километров), был нанесен с использованием еще советских беспилотников Ту-141 "Стриж", которым, по словам эксперта Дмитрия Снегирева, место в музее. Но, похоже, украинская армия научилась использовать "музейные экспонаты" в бою, причем достаточно эффективно.

Как видим, Вооруженные силы Украины кроме западного оружия могут и используют также имеющееся в собственном распоряжении вооружение. Ранее Новини.LIVE уже писали о том, что великолепной заменой западным дальнобойным ракетам может стать украинский комплекс "Сапсан" (экспортное название — "Грім-2"), разработанный на деньги инвесторов из Саудовской Аравии. Оказывается, украинская военная промышленность может не только создавать новое, но и реанимировать старое — причем реанимировать, как показывают удары по авиабазе в Энгельсе или объекту в Таганроге, достаточно успешно и эффективно.