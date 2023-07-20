Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Залужний обговорив із американським генералом ситуацію на фронті arrow

Залужний обговорив із американським генералом ситуацію на фронті

20 липня 2023 21:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Залужний обговорив із американським генералом ситуацію на фронті
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: BBC News
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Військового комітету США генералом Марком Міллі. Залужний поділився інформацією про поточне становище на фронтовій лінії.

Про це Залужний повідомив у соцмережах.

Читайте також:

Про що Залужний говорив із Міллі

"Збройні Сили України, попри надскладні мінні поля противника, протитанкові загородження та систему вогневої поразки, методично знищують сили ворога та продовжують ведення наступальних дій для деокупації нашої території. На кількох напрямках є успіхи. Наші воїни — Герої", — сказав Залужний.

Особлива увага була приділена темі військової підтримки, зокрема і постачанню обладнання та амуніції. Залужний висловив подяку генералу Міллі та всьому американському народу за їхню непохитну підтримку.

"Наш діалог тільки посилюватиметься. Разом ми прийдемо до перемоги!" — підсумував Залужний.

Нагадаємо, що Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів, як його затримав Інтерпол на російський запит. Це сталося під час його візиту на саміт НАТО у Брюсселі у 2019 році.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Ремонти столичних доріг: влада Києва вирішила "закатати" в асфальт 2,5 мільярда

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

Новина з відео

01:53 Кермування напідпитку: як водіїв можуть розвести на штраф

11:21 Зінченко покинув клуб через тренера: в Англії розповіли про трансфер українця

Новина з відео

22:19 Путін зробив цинічну заяву про вступ України в НАТО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз