Залужний обговорив із американським генералом ситуацію на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: BBC News

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Військового комітету США генералом Марком Міллі. Залужний поділився інформацією про поточне становище на фронтовій лінії.

Про це Залужний повідомив у соцмережах.

Читайте також:

Про що Залужний говорив із Міллі

"Збройні Сили України, попри надскладні мінні поля противника, протитанкові загородження та систему вогневої поразки, методично знищують сили ворога та продовжують ведення наступальних дій для деокупації нашої території. На кількох напрямках є успіхи. Наші воїни — Герої", — сказав Залужний.

Особлива увага була приділена темі військової підтримки, зокрема і постачанню обладнання та амуніції. Залужний висловив подяку генералу Міллі та всьому американському народу за їхню непохитну підтримку.

"Наш діалог тільки посилюватиметься. Разом ми прийдемо до перемоги!" — підсумував Залужний.

Нагадаємо, що Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів, як його затримав Інтерпол на російський запит. Це сталося під час його візиту на саміт НАТО у Брюсселі у 2019 році.