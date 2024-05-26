Удар по Винницкой области 26 мая стали известны подробности о разрушениях и пострадавших

Удар по Винницкой области — стали известны подробности о разрушениях и пострадавших
Ночью в воскресенье, 26 мая, российские оккупанты нанесли удар по Винницкой области. В результате обстрела есть разрушения и пострадавшие.
Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
Удар по Винницкой области 26 мая — что известно
"В Винницкой области ночью в результате падения обломков вражеского дрона в г. Жмеринка получили повреждения три четырехэтажных жилых дома, семь частных жилых домов и шесть легковых авто", — написал Борзов.
По его словам, пострадали три человека, отказавшиеся от госпитализации.
Вместе с тем из квартир эвакуировано 40 человек.
"На месте происшествия работали все соответствующие службы. В настоящее время ведутся аварийно-спасательные работы по демонтажу нависающих конструкций с этажей дома, которые представляют угрозу прохожим", — добавил Борзов.
Напомним, в Харькове в субботу, 25 мая, раздались взрывы. Оккупанты попали в строительный гипермаркет. На момент обстрела внутри здания могло быть до 200 человек.
Также мы сообщали, что один из вражеских ударов пришелся по Центральному парку города. В результате обстрела центра Харькова тяжелые травмы получил несовершеннолетний парень.
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