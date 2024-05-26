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Удар по Винницкой области — стали известны подробности о разрушениях и пострадавших

26 мая 2024 10:30
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Удар по Винницкой области 26 мая стали известны подробности о разрушениях и пострадавших
Разрушенный в результате удара в Винницкой области дом. Фото: Сергей Борзов
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Ночью в воскресенье, 26 мая, российские оккупанты нанесли удар по Винницкой области. В результате обстрела есть разрушения и пострадавшие.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

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"В Винницкой области ночью в результате падения обломков вражеского дрона в г. Жмеринка получили повреждения три четырехэтажных жилых дома, семь частных жилых домов и шесть легковых авто", — написал Борзов.

По его словам, пострадали три человека, отказавшиеся от госпитализации.

Вместе с тем из квартир эвакуировано 40 человек.

"На месте происшествия работали все соответствующие службы. В настоящее время ведутся аварийно-спасательные работы по демонтажу нависающих конструкций с этажей дома, которые представляют угрозу прохожим", — добавил Борзов.

Напомним, в Харькове в субботу, 25 мая, раздались взрывы. Оккупанты попали в строительный гипермаркет. На момент обстрела внутри здания могло быть до 200 человек.

Также мы сообщали, что один из вражеских ударов пришелся по Центральному парку города. В результате обстрела центра Харькова тяжелые травмы получил несовершеннолетний парень.

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