Удар по Вінницькій області 26 травня — стали відомі подробиці про руйнування та постраждалих

Зруйнований будинок внаслідок удару у Вінницькій області. Фото: Сергій Борзов

Вночі у неділю, 26 травня, російські окупанти завдали удару по Вінницькій області. Внаслідок обстрілу є руйнування та постраждалі.

Про це повідомив глава Вінницької ОВА Сергій Борзов.

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"На Вінниччині вночі внаслідок падіння уламків ворожого дрона у м. Жмеринка зазнало пошкоджень три чотириповерхових житлових будинки, сім приватних житлових будинків та шість легкових авто", — написав Борзов.

За його словами, постраждало троє людей, які відмовилися від госпіталізації.

Разом з тим з квартир евакуйовано 40 людей.

"На місці події працювали усі відповідні служби. Наразі ведуться аварійно-рятувальні роботи з демонтажу нависаючих конструкцій з поверхів будинку, які становлять загрозу для перехожих", — додав Борзов.

Нагадаємо, у Харкові у суботу, 25 травня, пролунали вибухи. Окупанти влучили в будівельний гіпермаркет. На момент обстрілу всередині будівлі могло бути до 200 осіб.

Також ми повідомляли, що один із ворожих ударів прийшовся по Центральному парку міста. Унаслідок обстрілу центру Харкова важких травм зазнав неповнолітній хлопець.