В Мачулищах в Белоруси прогремел взрыв - повреджден А-50

В Мачулищах произошел взрыв — поврежден ДРЛО А-50

В этой войне много необычного, сильно меняющего ее привычный рисунок. Про беспилотники мы уже много говорили и писали — обычные гражданские коптеры стали настоящим game changer, которые сильно осложнили россиянам применение пехоты.

Удары по отдаленным аэродромам стратегической авиации показали, насколько уязвимы огромные и страшные машины к ударам небольших, но дальнобойных БпЛА. Теперь дошла очередь и до белорусских аэродромов, которые до поры до времени украинцы не трогали.

Что это было

Трудно пока сказать. По одной версии — украинский БпЛА долетел до Мачулищ и сбросил на самолет А-50 какой-то боеприпас. Или дрон-камикадзе, который сам по себе является боеприпасом.

Аэродром Мачулищи

По другой — белорусские партизаны запустили этот (эти) коптеры из окрестностей базы и поразили самолет. В сущности это неважно — произошёл очередной инцидент из разряда "никогда такого не было". Россияне, как обычно, начали врать и путаться в показаниях. Но в конце концов, даже их самые "патриотично настроенные" паблики признали — удар был, и он был успешным.

Глаза и уши армии

Что такое А-50? Это самолет дальнего обнаружения или радиолокационного дозора и наведения. Летающий радар с очень широкими возможностями по обнаружению самых разных целей: наземных, воздушных и морских. Радиолокационная станция, которая работает в сантиметровом диапазоне, способна обнаружить истребитель на малой высоте на дальности до 400 км, на большой высоте до 600 км. Морские цели на дистанции до 400 км. Станция может сопровождать одновременно до 150 целей, наводя на них 10-12 своих самолетов.

Подобные комплексы могли строить только три страны в мире. США (АВАКСы), СССР/россия — А-50 и Китай — KJ-2000, но на базе российского Ил-76. Есть модели поменьше, например, израильские, но у них и характеристики сильно скромнее. Это комплекс, который дает армии или флоту колоссальное преимущество, видя обстановку сверху вниз на полтысячи километров.

А-50У

"Неуязвимый"

По расчетам специалистов ВВС считалось, что для уничтожения одного такого "летающего радара" нужен авиаполк. И то не факт — самолет, который за 600 км видит вражеские перехватчики, просто не подпустит их к себе. Его сопровождает внушительный эскорт из своих истребителей, а на борту есть станция постановки помех, которая просто забьет радары противника.

Все это было рассчитано на "традиционную" войну традиционными же средствами. Украинцы (или белорусские партизаны) нашли НЕтрадиционное решение. Зачем устраивать охоту в воздухе на неуловимый самолет, когда его можно поразить на аэродроме, на стоянке. Одна граната (или мина, или дрон-камикадзе), несопоставимые с ним по стоимости, могут, если не уничтожить, то вывести из строя самолет ценой в 330 миллионов долларов.

Восстановлению не подлежит

Вопрос сейчас — какие он получил повреждения. Что-то в россии на ее заводах смогут восстановить, если пострадала, например, антенна. Если электроника, то тут сложнее — часть компонентов была зарубежного производства. Понятно, что рф будет тщательно скрывать последствия этого удара. Как они пытались скрыть потопление крейсера "Москва", пока не стало очевидным, что он действительно затонул.

Как я уже писал, эта война показала, что иногда простые решения лучше сложных и гораздо эффективнее. Поэтому украинская армия и добивается успехов, причем на самых неожиданных направлениях. Так вот — в истории еще не было ни одного случая боевого поражения самолета ДРЛО.