Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Удар у Мачулищах: блоха покусала гіганта arrow

Удар у Мачулищах: блоха покусала гіганта

27 лютого 2023 20:52
serhey-auslender.jpg - Сергій Ауслендер
Сергій Ауслендер
Журналіст (Ізраїль)
У Мачулищах у Білорусі пролунав вибух - пошкоджено А-50
У Мачулищах стався вибух — пошкоджено ДРЛО А-50
serhey-auslender.jpg - Сергій Ауслендер
Сергій Ауслендер
Журналіст (Ізраїль)

У цій війні багато незвичайного, сильно змінює її звичний малюнок. Про безпілотники ми вже багато говорили і писали — звичайні громадянські коптери стали справжнім game changer, які сильно ускладнили росіянам застосування піхоти.

Удари по віддалених аеродромах стратегічної авіації показали, наскільки вразливі величезні та страшні машини до ударів невеликих, але далекобійних БпЛА. Тепер дійшла черга і до білоруських аеродромів, які до певного часу українці не чіпали.

Читайте також:

Що це було

Важко поки що сказати. За однією версією, український БпЛА долетів до Мачулищ і скинув на літак А-50 якийсь боєприпас. Або дрон-камікадзе, який сам собою є боєприпасом.

Аеродром Мачулищі
Аеродром Мачулищі

Іншою — білоруські партизани запустили цей (ці) коптери з околиць бази і вразили літак. По суті, це неважливо — стався черговий інцидент з розряду "ніколи такого не було". Росіяни, як завжди, почали брехати і плутатися у свідченнях. Але зрештою, навіть їхні "найпатріотичніші" паблики визнали — удар був, і він був успішним.

Очі та вуха армії

Що таке А-50? Це літак далекого виявлення чи радіолокаційного дозору та наведення. Літаючий радар з дуже широкими можливостями з виявлення найрізноманітніших цілей: наземних, повітряних та морських. Радіолокаційна станція, що працює в сантиметровому діапазоні, здатна виявити винищувач на малій висоті на дальності до 400 км, на великій висоті до 600 км. Морські цілі на відстані до 400 км. Станція може супроводжувати одночасно до 150 цілей, наводячи ними 10-12 своїх літаків.

Подібні комплекси могли будувати лише три країни у світі. США (Авакси), СРСР/росія — А-50 і Китай — KJ-2000, але на базі російського Іл-76. Є менші моделі, наприклад, ізраїльські, але у них і характеристики сильно скромніші. Це комплекс, який дає армії чи флоту колосальну перевагу, бачачи обстановку згори донизу на півтисячі кілометрів.

А-50У
А-50У

"Невразливий"

За розрахунками фахівців ВПС вважалося, що для знищення одного такого радару, що "літає", потрібен авіаполк. І то не факт — літак, який за 600 км бачить ворожі перехоплювачі, просто не підпустить їх до себе. Його супроводжує значний ескорт зі своїх винищувачів, а на борту є станція постановки перешкод, яка просто заб'є радари супротивника.

Усе це було розраховано на "традиційну" війну традиційними коштами. Українці (або білоруські партизани) знайшли нетрадиційне рішення. Навіщо влаштовувати полювання в повітрі на літак, коли його можна вразити на аеродромі, на стоянці. Одна граната (або міна, або дрон-камікадзе), несумісні з ним за вартістю, можуть, якщо не знищити, вивести з ладу літак ціною 330 мільйонів доларів.

Відновленню не підлягає

Питання зараз — які він отримав ушкодження. Щось у росії на її заводах зможуть відновити, якщо постраждала, наприклад, антена. Якщо електроніка, то складніше — частина компонентів була зарубіжного виробництва. Зрозуміло, що росія ретельно приховуватиме наслідки цього удару. Як вони намагалися приховати потоплення крейсера "Москва", поки не стало очевидним, що він справді затонув.

Як я вже писав, ця війна показала, що іноді прості рішення кращі за складніші і набагато ефективніші. Тому українська армія і досягає успіхів, причому на найнесподіваніших напрямках. Так от — в історії ще не було жодного випадку бойового ураження літака ДРЛО.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

21:53 У Деснянському районі столиці проведуть тестування оновленої системи оповіщення: деталі

21:38 Заступник глави МВС Польщі не виключив скасування прикордонного руху з Білоруссю

21:33 9 із 10 бізнесів в Україні відчули на собі вплив ракетних атак, — ЄБА

21:18 Зима в Україні завершиться спокійно: прогноз погоди на завтра

20:56 Експерти назвали суму збитків українського бізнесу від війни в 2022 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Залужний провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США: деталі

20:35 "Проблеми в них значні": Буданов розповів, звідки рф може брати зброю для продовження війни

Ексклюзив

20:31 Емоції міста: Київ напередодні весни очима фотографа Новини.LIVE

Новина з відео

20:30 УПЛ повертається: як дебютував Ротань з "Олександрією" проти "Металіста 1925"

20:20 Одеські медики дали поради, як знезаразити воду

Новина з відео

20:30 УПЛ повертається: як дебютував Ротань з "Олександрією" проти "Металіста 1925"

Ексклюзив

20:04 У Києві повністю відновили відому багатоповерхівку, куди рік тому влучила ракета

Новина з відео

19:35 "Жорик погиб": окупанти скаржаться на катастрофічні втрати у Донецькій області

Ексклюзив

18:25 "Я попрощалася із життям": рік тому у висотку на Лобановського влучила російська ракета

Новина з відео

17:57 Іво Бобул опинився в епіцентрі сексистського скандалу: "Жінки змінилися, стали меркантильними"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:50 Поліцейські Одещини стали донорами крові для постраждалих жителів Херсона

Новина з відео

16:59 Гурт "Антитіла" виступив у Лондоні разом з музикантами U2

Новина з відео

15:45 Нова "гойда": Охлобистін розповів росіянкам, що вони — грибниці

Новина з відео

15:39 "Бумбокс" та Сергій Жадан презентували саундтрек до фільму "Мирний-21" Ахтема Сеітаблаєва

Новина з відео

15:20 Бій за Крим пройде за новим сценарієм, — Гуменюк

20:05 Рік російської пропаганди: як путінські наративи блокуються в Європі та ширяться в інших країнах

18:50 Наталія Приходько: Фонд Вадима Столара від початку війни надав допомоги вже на 271 млн гривень

Ексклюзив

18:25 "Я попрощалася із життям": рік тому у висотку на Лобановського влучила російська ракета

Ексклюзив

17:29 "Останнє" китайське попередження: що стоїть за мирними пропозиціями Піднебесної

08:00 Як корупція підживлює війну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

06:00 Як економіка росії переживає санкції, та що буде далі

Ексклюзив

18:00 "Долучатимуться до всіх військових конфліктів": астрологиня спрогнозувала зміну влади у росії та США

12:00 Глибокого занепокоєння мало: Захід має розширити рамки військової допомоги

Ексклюзив

10:00 На Бенксі будують плани: що буде з українськими роботами вуличного художника зі світовим ім'ям

Ексклюзив

08:25 Російське вторгнення в Україну: рік битви. Ворог активізував інформаційні вкиди

Актуальне по темі

None 27 Лютий 21:53

У Деснянському районі столиці проведуть тестування оновленої системи оповіщення: деталі

None 27 Лютий 21:38

Заступник глави МВС Польщі не виключив скасування прикордонного руху з Білоруссю

None 27 Лютий 21:50

9 із 10 бізнесів в Україні відчули на собі вплив ракетних атак, — ЄБА

None 27 Лютий 21:21

Зима в Україні завершиться спокійно: прогноз погоди на завтра

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB