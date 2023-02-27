У Мачулищах у Білорусі пролунав вибух - пошкоджено А-50

У Мачулищах стався вибух — пошкоджено ДРЛО А-50

У цій війні багато незвичайного, сильно змінює її звичний малюнок. Про безпілотники ми вже багато говорили і писали — звичайні громадянські коптери стали справжнім game changer, які сильно ускладнили росіянам застосування піхоти.

Удари по віддалених аеродромах стратегічної авіації показали, наскільки вразливі величезні та страшні машини до ударів невеликих, але далекобійних БпЛА. Тепер дійшла черга і до білоруських аеродромів, які до певного часу українці не чіпали.

Що це було

Важко поки що сказати. За однією версією, український БпЛА долетів до Мачулищ і скинув на літак А-50 якийсь боєприпас. Або дрон-камікадзе, який сам собою є боєприпасом.

Аеродром Мачулищі

Іншою — білоруські партизани запустили цей (ці) коптери з околиць бази і вразили літак. По суті, це неважливо — стався черговий інцидент з розряду "ніколи такого не було". Росіяни, як завжди, почали брехати і плутатися у свідченнях. Але зрештою, навіть їхні "найпатріотичніші" паблики визнали — удар був, і він був успішним.

Очі та вуха армії

Що таке А-50? Це літак далекого виявлення чи радіолокаційного дозору та наведення. Літаючий радар з дуже широкими можливостями з виявлення найрізноманітніших цілей: наземних, повітряних та морських. Радіолокаційна станція, що працює в сантиметровому діапазоні, здатна виявити винищувач на малій висоті на дальності до 400 км, на великій висоті до 600 км. Морські цілі на відстані до 400 км. Станція може супроводжувати одночасно до 150 цілей, наводячи ними 10-12 своїх літаків.

Подібні комплекси могли будувати лише три країни у світі. США (Авакси), СРСР/росія — А-50 і Китай — KJ-2000, але на базі російського Іл-76. Є менші моделі, наприклад, ізраїльські, але у них і характеристики сильно скромніші. Це комплекс, який дає армії чи флоту колосальну перевагу, бачачи обстановку згори донизу на півтисячі кілометрів.

А-50У

"Невразливий"

За розрахунками фахівців ВПС вважалося, що для знищення одного такого радару, що "літає", потрібен авіаполк. І то не факт — літак, який за 600 км бачить ворожі перехоплювачі, просто не підпустить їх до себе. Його супроводжує значний ескорт зі своїх винищувачів, а на борту є станція постановки перешкод, яка просто заб'є радари супротивника.

Усе це було розраховано на "традиційну" війну традиційними коштами. Українці (або білоруські партизани) знайшли нетрадиційне рішення. Навіщо влаштовувати полювання в повітрі на літак, коли його можна вразити на аеродромі, на стоянці. Одна граната (або міна, або дрон-камікадзе), несумісні з ним за вартістю, можуть, якщо не знищити, вивести з ладу літак ціною 330 мільйонів доларів.

Відновленню не підлягає

Питання зараз — які він отримав ушкодження. Щось у росії на її заводах зможуть відновити, якщо постраждала, наприклад, антена. Якщо електроніка, то складніше — частина компонентів була зарубіжного виробництва. Зрозуміло, що росія ретельно приховуватиме наслідки цього удару. Як вони намагалися приховати потоплення крейсера "Москва", поки не стало очевидним, що він справді затонув.

Як я вже писав, ця війна показала, що іноді прості рішення кращі за складніші і набагато ефективніші. Тому українська армія і досягає успіхів, причому на найнесподіваніших напрямках. Так от — в історії ще не було жодного випадку бойового ураження літака ДРЛО.