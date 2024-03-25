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Удары по энергообъектам Украины — Папа Римский сделал заявление

25 марта 2024 08:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Удары по энергообъектам Украины — Папа Римский сделал заявление
Папа Римский Франциск. Фото: REUTERS/Yara Nardi
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Папа Римский Франциск по случаю Вербного воскресенья в Ватикане призвал не забывать о страждущей Украине и молиться о тех, кто оказался без электроснабжения из-за недавних обстрелов инфраструктурных объектов. Он добавил, что уничтожение критической инфраструктуры чревато гуманитарной катастрофой.

Об этом сообщает Vatican News.

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Во время богослужения на площади Святого Петра в Ватикане Папа Франциск призвал не забывать в своих молитвах о страждущей Украине, где тысячи людей оказались без электроснабжения из-за недавних обстрелов инфраструктурных объектов.

"Молимся за всех наших братьев и сестер, страдающих вследствие войны; особым образом я имею в виду страждущую Украину, где очень много людей оказались без электроснабжения из-за интенсивных обстрелов инфраструктуры, которые, кроме того, что вызывают смерть и страдания, несут риск еще большей гуманитарной катастрофы", — говорится в его проповеди.

Он также попросил не забывать "Украину-мученицу" и упомянуть также о Газе, "которая очень страдает, и о многочисленных других местах, где идет война".

Недавние заявления Папы

Напомним, ранее Папа Римский Франциск предложил Украине сесть за стол переговоров с Россией, подчеркнув, чтобы наша страна "имела мужество вести диалог под белым флагом".

На слова Понтифика отреагировали глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, Президент Украины Владимир Зеленский, президент Латвии Эдгар Ринкевич и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Они не поддержали такое мнение Папы.

Кроме того, после его предложений и призывов капитулировать в Министерство иностранных дел Украины вызвали Апостольского нунция в Украине Висвальдаса Кульбокаса.

Папа Римский
обстрелы
энергосистема
война в Украине
Россия

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