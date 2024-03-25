Удары по энергообъектам Украины — Папа Римский сделал заявление
Папа Римский Франциск по случаю Вербного воскресенья в Ватикане призвал не забывать о страждущей Украине и молиться о тех, кто оказался без электроснабжения из-за недавних обстрелов инфраструктурных объектов. Он добавил, что уничтожение критической инфраструктуры чревато гуманитарной катастрофой.
Об этом сообщает Vatican News.
Реакция Папы Римского на обстрелы энергообъектов Украины
Во время богослужения на площади Святого Петра в Ватикане Папа Франциск призвал не забывать в своих молитвах о страждущей Украине, где тысячи людей оказались без электроснабжения из-за недавних обстрелов инфраструктурных объектов.
"Молимся за всех наших братьев и сестер, страдающих вследствие войны; особым образом я имею в виду страждущую Украину, где очень много людей оказались без электроснабжения из-за интенсивных обстрелов инфраструктуры, которые, кроме того, что вызывают смерть и страдания, несут риск еще большей гуманитарной катастрофы", — говорится в его проповеди.
Он также попросил не забывать "Украину-мученицу" и упомянуть также о Газе, "которая очень страдает, и о многочисленных других местах, где идет война".
Недавние заявления Папы
Напомним, ранее Папа Римский Франциск предложил Украине сесть за стол переговоров с Россией, подчеркнув, чтобы наша страна "имела мужество вести диалог под белым флагом".
На слова Понтифика отреагировали глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, Президент Украины Владимир Зеленский, президент Латвии Эдгар Ринкевич и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Они не поддержали такое мнение Папы.
Кроме того, после его предложений и призывов капитулировать в Министерство иностранных дел Украины вызвали Апостольского нунция в Украине Висвальдаса Кульбокаса.
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