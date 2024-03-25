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Удари по енергооб’єктах України — Папа Римський зробив заяву

25 березня 2024 08:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Удари по енергооб’єктах України — Папа Римський зробив заяву
Папа Римський Франциск. Фото: REUTERS/Yara Nardi
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Папа Римський Франциск з нагоди Вербної неділі у Ватикані закликав не забувати про стражденну Україну та молитися за тих, хто опинився без електропостачання через нещодавні обстріли інфраструктурних об’єктів. Він додав, що нищення критичної інфраструктури загрожує гуманітарною катастрофою.

Про це повідомляє Vatican News

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Під час богослужіння на площі Святого Петра у Ватикані Папа Франциск закликав не забувати у своїх молитвах про стражденну Україну, де тисячі людей опинилися без електропостачання через нещодавні обстріли інфраструктурних об’єктів.

"Молімося за всіх наших братів і сестер, які страждають внаслідок війни; в особливий спосіб я маю на думці стражденну Україну, де дуже багато людей опинилися без електропостачання через інтенсивні обстріли інфраструктури, які, крім того, що спричиняють смерть і страждання, несуть ризик ще більшої гуманітарної катастрофи", — йдеться у його проповіді. 

Він також попросив, не забувати "Україну-мученицю" та згадати також про Газу, "яка дуже страждає, і про численні інші місця, де точиться війна".

Нещодавні заяви Папи

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск запропонував Україні сісти за стіл переговорів з Росією, наголосивши, аби наша країна "мала мужність вести діалог під білим прапором".

На слова Понтифіка відреагували глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук, Президент України Володимир Зеленський, президент Латвії Едгар Рінкевич та генсек НАТО Єнс Столтенберг. Вони не підтримали такої думки Папи.

Крім того, після його пропозицій та закликів капітулювати до Міністерства закордонних справ України викликали Апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса.

Папа Римський
обстріли
енергосистема
війна в Україні
Росія

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