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Удары по НПЗ России, — комментарий источника в правительстве

10 апреля 2024 13:41
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Удары по НПЗ России: комментарий источника в правительстве
Удары по НПЗ России. Фото: РосСМИ
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Нанося удары по российским нефтеперерабатывающим заводам Украина действует в соответствии с лучшими натовскими стандартами. К тому же данные цели есть абсолютно законными целями с военной точки зрения и достаточно успешными в реализации.

Об этом Новини.LIVE рассказал источник в украинском правительстве.

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"Мы действительно добились успеха в проведении операций по российским нефтеперерабатывающим заводам на территории. Мы действуем согласно натовским стандартам — лишаем врага чего-то — то есть уничтожаем его инфраструктуру. Следовательно, Украина действует в соответствии с лучшими натовскими стандартами. Какие вопросы?", — уточнил собеседник.

Однако вместе с тем Украина понимает призыв американских партнеров, отмечает источник. Но сейчас вынуждена воевать имеющимися возможностями и ресурсами.

Пожар на российском НПЗ
Удары по НПЗ России. Фото: РосСМИ

Будут ли продолжаться удары по российским НПЗ — источник не уточнил. По сообщениям Reuters, Россия не может ремонтировать разрушенные НПЗ из-за американских санкций.

Что об ударах по НПЗ говорит Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на своей недавней пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве прокомментировал обеспокоенность Запада относительно ударов по российским НПЗ. Президент подчеркнул, что этим организациям можно ответить очень просто: "агрессор понимает только язык силы".

Напомним, 10 апреля глава Пентагона Ллойд Остин заседании комитета Сената США по вооруженным силам раскритиковал удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам на территории России. Он сомневается, что данные действия повлияют на ход войны, однако могут негативно повлиять на доступность энергоресурсов в мире.

Остин считает, что Украине следует сосредоточиться на тактических и оперативных целях, которые могут напрямую повлиять на ход боевых действий.

США
ВСУ
НПЗ
беспилотники
Украина

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