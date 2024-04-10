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Удари по НПЗ Росії, — коментар джерела в уряді

10 квітня 2024 13:41
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Удари по НПЗ Росії: коментар джерела в уряді
Удари по НПЗ Росії. Фото: росЗМІ
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Завдаючи ударів по російських нафтопереробних заводах, Україна діє відповідно до найкращих натівських стандартів. До того ж такі цілі є абсолютно законними цілями з військової точки зору і достатньо успішними в реалізації.

Про це Новини.LIVE розповіло джерело в українському уряді.

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"Ми справді досягли успіху у проведенні операцій по російських нафтопереробних заводах на території РФ. Ми діємо згідно з  натівськими стандартами  позбавляємо ворога чогось  тобто знищуємо його інфраструктуру. Відтак Україна діє відповідно до найкращих натівських стандартів. Які питання?" — уточнило джерело.

Однак разом з тим, Україна розуміє заклик американських партнерів, відзначає джерело. Але наразі змушена воювати наявними спроможностями та ресурсами.

Пожар на российском НПЗ
Удари по НПЗ Росії. Фото: росЗМІ

Чи будуть продовжуватися удари по російським НПЗ — джерело не уточнило. За повідомленнями Reuters, Росія не може ремонтувати зруйновані НПЗ через американські санкції.

Що про удари по НПЗ каже Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на своїй нещодавній пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом в Києві прокоментував занепокоєння Заходу щодо ударів по російських НПЗ. Президент наголосив, що цим організаціям можна відповісти дуже просто: "агресор розуміє тільки мову сили".

Нагадаємо, 10 квітня очільник Пентагону Ллойд Остін засіданні комітету Сенату США з питань збройних сил розкритикував удари України по нафтопереробних заводах на території Росії. Він сумнівається, що дані дії матимуть вплив на хід війни, проте можуть негативно вплинути на доступність енергоресурсів у світі.

Остін вважає, що Україні варто зосередитися на тактичних та оперативних цілях, які можуть безпосередньо вплинути на хід бойових дій.

США
ЗСУ
НПЗ
безпілотники
Україна

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