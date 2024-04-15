Удары по НПЗ России — Кулеба ответил на критику США

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS/Johanna Geron

В результате успешных и регулярных атак Украины на нефтеперерабатывающие заводы в России в США выразили недовольство и призвали прекратить удары. Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что это законные цели для нашего государства и он не видит причинно-следственной связи между атаками и ситуацию в сфере энергетики в мире.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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Кулеба заявил, что не видит причинно-следственной связи между атаками на нефтеперерабатывающие заводы в России и ситуацию в сфере энергетики в мире, о которых говорил глава Пентагона Ллойд Остин. Глава украинского МИД убежден, что атаки, взрывы и пожары на ведущих НПЗ Российской Федерации могут влиять на энергетический рынок в самой стране-агрессоре, но никак на глобальный.

"Когда в России взрывается нефтеперерабатывающий завод, то мы видим появление проблем на российском энергетическом рынке, но что-то я не вижу проблем — на мировом", — подчеркнул чиновник.

В то же время, он вдавался в вопрос, не волнуют ли мир регулярные атаки россиян на мирные города, нехватка батарей ПВО Patriot для Украины, увеличение жертв среди гражданского населения и угроза блекаута по всей стране.

Кулеба подчеркнул, что Украина вынуждена защищаться от военной агрессии Россия, для этого и совершает атаки на НПЗ РФ.

Напомним, 10 апреля Ллойд Остин заявил, что удары Украины по нефтеперерабатывающим предприятиям России могут отразиться на мировых энергетических рынках. Поэтому Украине следует выбрать другие цели в РФ, например, военные объекты.

Сейчас известно, что атаки Украины по нефтеперерабатывающим заводам в РФ могли вывести из строя 15% российских мощностей.