Удари по НПЗ Росії — Кулеба відповів на критику США

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Внаслідок успішних та регулярних атак України на нафтопереробні заводи в Росії у США висловили невдоволення та закликали припинити удари. Однак міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що це законні цілі для нашої держави та він не вбачає причинно-наслідкового зв'язку між атаками та ситуацію у сфері енергетики у світі.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

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Кулеба заявив, що не вбачає причинно-наслідкового зв'язку між атаками на нафтопереробні заводи в Росії та ситуацію у сфері енергетики у світі, про які говорив голова Пентагона Ллойд Остін. Очільник українського МЗС переконаний, що атаки, вибухи та пожежі на провідних НПЗ Російської Федерації можуть впливати на енергетичний ринок в самі країні-агресорці, але ніяк на глобальний.

"Коли в Росії вибухає нафтопереробний завод, то ми бачимо появу проблем на російському енергетичному ринку, але щось я не бачу проблем — на світовому", — наголосив урядовець.

Водночас він вдавався в питання, чи не хвилюють світ регулярні атаки росіян на мирні міста, нестача батарей ППО Patriot для України, збільшення жертв серед цивільного населення та загроза блекауту по всій країні.

Кулеба наголосив, що Україна вимушена захищатися від військової агресії Росія, для цього і здійснює атаки на НПЗ РФ.

Нагадаємо, 10 квітня Ллойд Остін заявив, що удари України по нафтопереробних підприємствах Росії можуть позначитися на світових енергетичних ринках. Тому Україні варто обрати інші цілі в РФ, наприклад, військові об'єкти.

Наразі відомо, що атаки України по нафтопереробних заводах у РФ могли вивести з ладу 15% російських потужностей.