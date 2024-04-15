Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Удари по НПЗ Росії — Кулеба відповів на критику США arrow

Удари по НПЗ Росії — Кулеба відповів на критику США

15 квітня 2024 08:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Удари по НПЗ Росії — Кулеба відповів на критику США
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS/Johanna Geron
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок успішних та регулярних атак України на нафтопереробні заводи в Росії у США висловили невдоволення та закликали припинити удари. Однак міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що це законні цілі для нашої держави та він не вбачає причинно-наслідкового зв'язку між атаками та ситуацію у сфері енергетики у світі.

Про це він сказав в ефірі телемарафону

Читайте також:

Реакція Кулеби на критику США щодо ударів по НПЗ Росії

Кулеба заявив, що не вбачає причинно-наслідкового зв'язку між атаками на нафтопереробні заводи в Росії та ситуацію у сфері енергетики у світі, про які говорив голова Пентагона Ллойд Остін. Очільник українського МЗС переконаний, що атаки, вибухи та пожежі на провідних НПЗ Російської Федерації можуть впливати на енергетичний ринок в самі країні-агресорці, але ніяк на глобальний. 

"Коли в Росії вибухає нафтопереробний завод, то ми бачимо появу проблем на російському енергетичному ринку, але щось я не бачу проблем — на світовому", — наголосив урядовець. 

Водночас він вдавався в питання, чи не хвилюють світ регулярні атаки росіян на мирні міста, нестача батарей ППО Patriot для України, збільшення жертв серед цивільного населення та загроза блекауту по всій країні.

Кулеба наголосив, що Україна вимушена захищатися від військової агресії Росія, для цього і здійснює атаки на НПЗ РФ. 

Нагадаємо, 10 квітня Ллойд Остін заявив, що удари України по нафтопереробних підприємствах Росії можуть позначитися на світових енергетичних ринках. Тому Україні варто обрати інші цілі в РФ, наприклад, військові об'єкти.

Наразі відомо, що атаки України по нафтопереробних заводах у РФ могли вивести з ладу 15% російських потужностей. 

Дмитро Кулеба
США
НПЗ
обстріли
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем