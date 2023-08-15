Удары ракет по Львову продолжаются: беспощадный обстрел РФ
15 августа 2023 05:26
обновлено: 05:35
Взрыв в ночном городе. Фото: google.com
Во Львове ночью, 15 августа, раздаются мощные взрывы. Однако угроза повторного удара продолжается в регионе и других западных областях.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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