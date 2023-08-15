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Удари ракет по Львову продовжуються: нещадний обстріл РФ

15 серпня 2023 05:26
оновлено: 05:36
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Інна Буряк
редактор
Удари ракет по Львову продовжуються: нещадний обстріл РФ
Вибух у нічному місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Львові вночі, 15 серпня, лунають потужні вибухи. Однак загроза повторного удару триває в регіоні та інших західних областях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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