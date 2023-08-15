Удари ракет по Львову продовжуються: нещадний обстріл РФ

Вибух у нічному місті. Фото: google.com

У Львові вночі, 15 серпня, лунають потужні вибухи. Однак загроза повторного удару триває в регіоні та інших західних областях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Джерело: t.me/andriysadovyi

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Джерело: t.me/kozytskyy_maksym_official

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