Удари ракет по Львову продовжуються: нещадний обстріл РФ
У Львові вночі, 15 серпня, лунають потужні вибухи. Однак загроза повторного удару триває в регіоні та інших західних областях.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Оновлено 05:28. У Львові прогриміла серія вибухів.
Оновлено 05:29. "У Львові знову вибухи. Прошу, не нехтуйте укриттям. Не будьте біля вікон", — закликає мер Львова Андрій Садовий.
Оновлено 05:30. Своєю чергою очільник Львівської ОВА Максим Козицький закликає не нехтувати небезпекою.
Оновлено 05:31. Знову вибухи в Львові.
Оновлено 05:35. Львів продовжує атакувати ворог.
Оновлено 05:36. "Попередньо: є влучання у нашій області. Львів залишається ціллю ворога. Залишайтесь в укриттях!" — повідомляє Козицький.
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