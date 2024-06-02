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Ударные дроны добрались до Киевской области — воздушная тревога

2 июня 2024 02:17
обновлено: 04:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога сейчас 2 июня в Киевской области — атака БпЛА продолжается
Ударный беспилотник летит в небе. Фото: NTA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 2 июня, добралась до Киевской области. Атака ударных беспилотников на "красные" регионы продолжается.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога сейчас, 2 июня

По данным защитников, БпЛА в Черкасской области летят на северо-запад, дроны в Кировоградской области летят на Черкасскую, а также обнаружили беспилотники на границе Одесской и Николаевской областей.

Воздушная тревога сейчас 2 июня
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы Вооруженных сил Украины"

Также воздушная тревога распространилась на Житомирскую область. Опасность связана с "шахедами", разлетавшимися над Украиной.

Карта воздушной тревоги в Украине в ночь на 2 июня
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что воздушная тревога в Украине в ночь на воскресенье, 2 июня, продолжается из-за угрозы ударных беспилотников, попавших в страну из акватории Черного моря.

Также мы сообщали, что во время тревоги в Хмельницкой области гремели взрывы в ночь на 2 июня. Регион атаковали "шахеды".

війна
война в Украине
дроны
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