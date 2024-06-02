Повітряна тривога зараз 2 червня в Київській області — атака БпЛА триває

Ударний безпілотник летить у небі. Фото: NTA

Повітряна тривога в Україні зараз 2 червня дісталася Київської області. Атака ударних безпілотників на "червоні" регіони триває.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

Читайте також:

Повітряна тривога зараз 2 червня

За даними захисників, БпЛА в Черкаській області летять на північний захід, дрони в Кіровоградській області летять на Черкаську, а також виявили безпілотники на межі Одеської та Миколаївської областей.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили Збройних сил України"

Також повітряна тривога поширилась на Житомирську область. Небезпека пов'язана з "шахедами", які розліталися над Україною.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...