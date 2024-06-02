Повітряна тривога зараз 2 червня в Київській області — атака БпЛА триває

Ударні дрони дісталися Київської області — повітряна тривога
2 червня 2024 02:17
оновлено: 02:32
Ударний безпілотник летить у небі. Фото: NTA
Повітряна тривога в Україні зараз 2 червня дісталася Київської області. Атака ударних безпілотників на "червоні" регіони триває.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
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За даними захисників, БпЛА в Черкаській області летять на північний захід, дрони в Кіровоградській області летять на Черкаську, а також виявили безпілотники на межі Одеської та Миколаївської областей.
Також повітряна тривога поширилась на Житомирську область. Небезпека пов'язана з "шахедами", які розліталися над Україною.
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