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Ударні дрони дісталися Київської області — повітряна тривога

2 червня 2024 02:17
оновлено: 02:32
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога зараз 2 червня в Київській області — атака БпЛА триває
Ударний безпілотник летить у небі. Фото: NTA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 2 червня дісталася Київської області. Атака ударних безпілотників на "червоні" регіони триває. 

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога зараз 2 червня

За даними захисників, БпЛА в Черкаській області летять на північний захід, дрони в Кіровоградській області летять на Черкаську, а також виявили безпілотники на межі Одеської та Миколаївської областей.

Повітряна тривога зараз 2 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили Збройних сил України"

Також повітряна тривога поширилась на Житомирську область. Небезпека пов'язана з "шахедами", які розліталися над Україною.

Мапа повітряної тривоги в Україні в ніч проти 2 червня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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