Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Ударные дроны направляются на запад — воздушная тревога продолжается arrow

Ударные дроны направляются на запад — воздушная тревога продолжается

6 июня 2024 01:24
обновлено: 02:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ударные дроны летят на запад — воздушная тревога сейчас 6 июня
Беспилотник летит над областями. Фото: mil.in.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 6 июня продолжается. Есть угроза ударных беспилотников, направляющихся в сторону северо-запада в Винницкой области.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине 6 июня

По данным украинских военных, "шахеды" направляются в сторону северо-запада из Винницкой области.

Воздушная тревога в Украине 6 июня
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога в ряде областей продолжается. Отбои раздались в Днепропетровской и Херсонской областях.

Карта воздушной тревоги в Украине сейчас 6 июня
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:47. Опасность также поглотила Хмельницкую и Черновицкую области согласно предупреждению Воздушных сил.

Воздушная тревога в Украине 6 июня
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 01:59. Украиной быстро распространилась воздушная тревога.

Карта воздушной тревоги в Украине сейчас 6 июня
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

війна
война в Украине
воздушная тревога
оккупанты
обстрелы
беспилотники
атака
опасность

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня