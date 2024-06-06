Ударные дроны летят на запад — воздушная тревога сейчас 6 июня

Ударные дроны направляются на запад — воздушная тревога продолжается
6 июня 2024 01:24
обновлено: 02:00
Беспилотник летит над областями. Фото: mil.in.ua
Воздушная тревога в Украине сейчас 6 июня продолжается. Есть угроза ударных беспилотников, направляющихся в сторону северо-запада в Винницкой области.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
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Воздушная тревога в Украине 6 июня
По данным украинских военных, "шахеды" направляются в сторону северо-запада из Винницкой области.
Таким образом, воздушная тревога в ряде областей продолжается. Отбои раздались в Днепропетровской и Херсонской областях.
Обновлено 01:47. Опасность также поглотила Хмельницкую и Черновицкую области согласно предупреждению Воздушных сил.
Обновлено 01:59. Украиной быстро распространилась воздушная тревога.
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