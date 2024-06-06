Ударные дроны летят на запад — воздушная тревога сейчас 6 июня

Беспилотник летит над областями. Фото: mil.in.ua

Воздушная тревога в Украине сейчас 6 июня продолжается. Есть угроза ударных беспилотников, направляющихся в сторону северо-запада в Винницкой области.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога в Украине 6 июня

По данным украинских военных, "шахеды" направляются в сторону северо-запада из Винницкой области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога в ряде областей продолжается. Отбои раздались в Днепропетровской и Херсонской областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:47. Опасность также поглотила Хмельницкую и Черновицкую области согласно предупреждению Воздушных сил.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 01:59. Украиной быстро распространилась воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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