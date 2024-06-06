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Ударні дрони прямують на захід — повітряна тривога триває

6 червня 2024 01:24
оновлено: 02:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ударні дрони летять на захід — повітряна тривога зараз 6 червня
Безпілотник летить над областями. Фото: mil.in.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 6 червня продовжується.Є загроза ударних безпілотників, які прямують в бік північного заходу в Вінницькій області.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога в Україні 6 червня

За даними українських військових, "шахеди" прямують в бік північного заходу з Вінницької області.

Повітряна тривога в Україні 6 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога в низці областей продовжується. Відбої пролунали в Дніпропетровській та Херсонській областях.

Мапа повітряної тривоги в Україні зараз 6 червня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:47. Небезпека також поглинула Хмельницьку та Чернівецьку області, згідно з попередженням Повітряних сил.

Повітряна тривога в Україні 6 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 01:59. Україною стрімко розповсюдилась повітряна тривога.

Мапа повітряної тривоги в Україні зараз 6 червня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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