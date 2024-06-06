Ударні дрони летять на захід — повітряна тривога зараз 6 червня

Безпілотник летить над областями. Фото: mil.in.ua

Повітряна тривога в Україні зараз 6 червня продовжується.Є загроза ударних безпілотників, які прямують в бік північного заходу в Вінницькій області.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні 6 червня

За даними українських військових, "шахеди" прямують в бік північного заходу з Вінницької області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога в низці областей продовжується. Відбої пролунали в Дніпропетровській та Херсонській областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:47. Небезпека також поглинула Хмельницьку та Чернівецьку області, згідно з попередженням Повітряних сил.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 01:59. Україною стрімко розповсюдилась повітряна тривога.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...