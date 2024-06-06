Ударні дрони летять на захід — повітряна тривога зараз 6 червня

Ударні дрони прямують на захід — повітряна тривога триває
6 червня 2024 01:24
оновлено: 02:00
Безпілотник летить над областями. Фото: mil.in.ua
Повітряна тривога в Україні зараз 6 червня продовжується.Є загроза ударних безпілотників, які прямують в бік північного заходу в Вінницькій області.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
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Повітряна тривога в Україні 6 червня
За даними українських військових, "шахеди" прямують в бік північного заходу з Вінницької області.
Таким чином повітряна тривога в низці областей продовжується. Відбої пролунали в Дніпропетровській та Херсонській областях.
Оновлено 01:47. Небезпека також поглинула Хмельницьку та Чернівецьку області, згідно з попередженням Повітряних сил.
Оновлено 01:59. Україною стрімко розповсюдилась повітряна тривога.
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