Венгрия обнародовала видео о мире с картой Украины без Крыма

Венгрия показала Украину без Крыма. Скриншот с видео

Правительство Венгрии обнародовало видео под названием "Настало время для мира", показав беженцев и разрушения, которые можно предотвратить только путем "прекращения огня" и переговоров, как заявляет закадровый голос. Эта идея подчеркивает также изображение стола с флагами США, России и Украины.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube.

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"Десять тысяч детей остались сиротами, сотни тысяч домов разрушены, более десяти миллионов людей были вынуждены покинуть свои дома, но война продолжается и может стать глобальной. Достаточно войны. Разрушение можно остановить только с помощью прекращения огня. Только мирные переговорить могут спасти жизнь", — говорится в видео.

В то же время Венгрия изобразила временно оккупированный Крым не украинским, а частью России.

Позиция Венгрии в войне России против Украины

Напомним, что Венгрия заблокировала выплату восьмого транша средств из Европейского фонда мира для Украины. Деньги должны были направиться на вооружение.

Также мы сообщали, что в Вене прошли переговоры Петера Сийярто с австрийским коллегой. По словам министра иностранных дел Венгрии, обсуждение ЕС относительно новых предложений против России абсурдно, потому что они, по его мнению, не приближают их к миру.

Добавим, что глава правительства Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения в возможности Украины одержать победу в вооруженном конфликте с Россией. В МИД Украины уже отреагировали.