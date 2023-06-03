Венгрия обнародовала видео о мире с картой Украины без Крыма
Правительство Венгрии обнародовало видео под названием "Настало время для мира", показав беженцев и разрушения, которые можно предотвратить только путем "прекращения огня" и переговоров, как заявляет закадровый голос. Эта идея подчеркивает также изображение стола с флагами США, России и Украины.
Соответствующее видео было опубликовано на YouTube.
Венгрия призывает "прекратить огонь"
"Десять тысяч детей остались сиротами, сотни тысяч домов разрушены, более десяти миллионов людей были вынуждены покинуть свои дома, но война продолжается и может стать глобальной. Достаточно войны. Разрушение можно остановить только с помощью прекращения огня. Только мирные переговорить могут спасти жизнь", — говорится в видео.
В то же время Венгрия изобразила временно оккупированный Крым не украинским, а частью России.
Позиция Венгрии в войне России против Украины
Напомним, что Венгрия заблокировала выплату восьмого транша средств из Европейского фонда мира для Украины. Деньги должны были направиться на вооружение.
Также мы сообщали, что в Вене прошли переговоры Петера Сийярто с австрийским коллегой. По словам министра иностранных дел Венгрии, обсуждение ЕС относительно новых предложений против России абсурдно, потому что они, по его мнению, не приближают их к миру.
Добавим, что глава правительства Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения в возможности Украины одержать победу в вооруженном конфликте с Россией. В МИД Украины уже отреагировали.