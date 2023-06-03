Угорщина оприлюднила відео про мир із картою України без Криму

Угорщина показала Україну без Криму. Скриншот із відео

Уряд Угорщини оприлюднив відео під назвою "Настав час для миру", показавши біженців та руйнування, яким можна запобігти лише шляхом "припинення вогню" та переговорів, як заявляє закадровий голос. Цю ідею підкреслює також зображення столу з прапорами США, Росії та України.

Відповідне відео було опубліковано на YouTube.

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"Десятки тисяч дітей залишилися сиротами, сотні тисяч будинків зруйновані, понад десять мільйонів людей були змушені покинути свої домівки, але війна триває і може стати глобальною. Досить війни. Руйнування можна зупинити лише за допомогою припинення вогню. Тальки мирні переговорити можуть врятувати життя", — йдеться у відео.

Водночас Угорщина зобразила тимчасово окупований Крим не українським, а частиною Росії.

Позиція Угорщини в війні Росії проти України

Нагадаємо, що Угорщина заблокувала виплату восьмого траншу коштів з Європейського фонду миру для України. Гроші повинні були спрямувати на озброєння.

Також ми повідомляли, що у Відні пройшли переговори Петера Сійярто з австрійським колегою. За словами міністра закордонних справ Угорщини, обговорення ЄС щодо нових пропозицій проти Росії є абсурдними, бо вони, на його думку, не наближають їх до миру.

Додамо, що голова уряду Угорщини Віктор Орбан висловив сумніви щодо можливості України здобути перемогу у збройному конфлікті з Росією. У МЗС України вже відреагували.