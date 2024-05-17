Сиярто заблокировал признание мирного плана Зеленского единственным завершением войны

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото: соцсети

Совет Европейского Союза в пятницу, 17 мая, должен был принять резолюцию по признанию мирного плана Президента Украины Владимира Зеленского единственным вариантом завершения войны. Однако Венгрия заблокировала этот документ.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объяснил причину своего решения в Facebook.

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Так, Сийярто стал единственным, кто наложил вето на резолюцию. По его мнению, реальные мирные переговоры должны включать и "другие мирные планы, которые не хуже украинского президента".

"Совету Европы сейчас 75 лет, это могло бы быть великолепной платформой для заключения мира, но после исключения россиян эта возможность здесь упущена", — написал он.

Глава МИД считает, что настоящие мирные переговоры могут состояться только тогда, когда "все воюющие стороны сидят за столом".

"Просил включить другие мирные планы в резолюцию Совета Европы. Большинство отклонило это. Вот почему я ветировал, чтобы резолюции Совета не было", — добавил он.

Как известно, на сегодня существуют еще два других мирных плана — китайский, который ограничивается общими декларативными лозунгами, и российский, предусматривающий отказ Украины от оккупированных и аннексированных территорий.

Скриншот поста Сиярто

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд телефонных разговоров с международными чиновниками. Основной темой выступила подготовка к Глобальному Саммиту мира в Швейцарии.

Также мы писали, что 9 мая лидер Китая Си Цзиньпинь встретился с венгерским лидером Виктором Орбаном.